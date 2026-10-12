Χημικός σε αμερικανικό πανεπιστήμιο πιάστηκε στα πράσα να δηλητηριάζει με κάδμιο το φαγητό και το νερό συναδέλφου του, βίντεο

Η υπόθεση του Ντέιβιντ Σου που καταδικάστηκε γιατί δηλητηρίαζε με κάδμιο το φαγητό και το νερό χημικής μηχανικού από το 2017 έως το 2019 ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο - Ο ίδιος ζητά να διαγραφεί η καταδίκη του





Όπως αναφέρει το CBS, το θύμα, μια χημικός μηχανικός στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, υπέφερε επί χρόνια από ανεξήγητα προβλήματα υγείας, μέχρι που ανακάλυψε ότι ο συνάδελφός της, Ντέιβιντ Σου (David Xu),







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A Berkeley chemical engineer who suffered years of unexplained illness discovered through a spy camera from Amazon that her coworker, David Xu, was poisoning her food and water with cadmium, a toxic heavy metal for nearly 18 months between 2017 and 2019. The victim experienced significant health problems and at times required emergency care at a hospital. Newly released video shows Xu appearing to put a substance in her water bottle in 2019. Xu was arrested that year and charged with attempted murder and two counts of poisoning, offenses that could have sent him to prison for life. But under a plea deal, the attempted murder charge and one poisoning count were dropped. Xu pleaded no contest to one felony poisoning charge and received two years of probation, with credit for one day served. He completed probation in March and is now seeking to have his felony conviction dismissed. — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.



Η κρυφή κάμερα που αποκάλυψε τη δράση του Η γυναίκα, προσπαθώντας να εντοπίσει την αιτία των ανεξήγητων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, αποφάσισε να τοποθετήσει μια μικροσκοπική κάμερα παρακολούθησης, την οποία είχε αγοράσει από την Amazon.



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Σε βίντεο του 2019, το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Ντέιβιντ Σου εμφανίζεται να ρίχνει μια ουσία στο μπουκάλι με το νερό της γυναίκας.



Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στη σύλληψή του την ίδια χρονιά, με τις αρχές να του απαγγέλλουν αρχικά ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.



Αντιμετώπιζε ισόβια, αλλά καταδικάστηκε σε δύο χρόνια επιτήρησης Ο Σου συνελήφθη το 2019 και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο αδικήματα δηλητηρίασης, κατηγορίες που θα μπορούσαν να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη.



Μια σοβαρή υπόθεση δηλητηρίασης που αποκαλύφθηκε χάρη σε κρυφή κάμερα επανέρχεται στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες , μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να δείχνει έναν άνδρα να ρίχνει τοξική ουσία στο νερό συναδέλφου του.Όπως αναφέρει το CBS, το θύμα, μια χημικός μηχανικός στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, υπέφερε επί χρόνια από ανεξήγητα προβλήματα υγείας, μέχρι που ανακάλυψε ότι ο συνάδελφός της, Ντέιβιντ Σου (David Xu), δηλητηρίαζε συστηματικά το φαγητό και το νερό της.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας χρησιμοποιούσε κάδμιο , ένα εξαιρετικά τοξικό βαρύ μέταλλο, για να δηλητηριάζει τη γυναίκα επί σχεδόν 18 μήνες, μεταξύ 2017 και 2019.Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.Η γυναίκα, προσπαθώντας να εντοπίσει την αιτία των ανεξήγητων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, αποφάσισε να τοποθετήσει μια μικροσκοπική κάμερα παρακολούθησης, την οποία είχε αγοράσει από την Amazon.Η απόφασή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το υλικό που κατέγραψε η κάμερα αποκάλυψε τις ύποπτες κινήσεις του συναδέλφου της.Σε βίντεο του 2019, το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Ντέιβιντ Σου εμφανίζεται να ρίχνει μια ουσία στο μπουκάλι με το νερό της γυναίκας.Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στη σύλληψή του την ίδια χρονιά, με τις αρχές να του απαγγέλλουν αρχικά ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες.Ο Σου συνελήφθη το 2019 και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο αδικήματα δηλητηρίασης, κατηγορίες που θα μπορούσαν να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, η υπόθεση είχε διαφορετική δικαστική κατάληξη, καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της υπεράσπισης και της εισαγγελίας.



Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αποσύρθηκαν η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και η μία από τις δύο κατηγορίες δηλητηρίασης. Ο κατηγορούμενος επέλεξε να μην αμφισβητήσει τη μοναδική κακουργηματική κατηγορία δηλητηρίασης που παρέμεινε σε βάρος του, χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη παραδοχή ενοχής.



Τελικά, του επιβλήθηκε ποινή δύο ετών υπό επιτήρηση, ενώ του αναγνωρίστηκε ως χρόνος κράτησης η μία ημέρα που είχε ήδη εκτίσει.



Τώρα ζητά να διαγραφεί η καταδίκη του Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Ντέιβιντ Σου ολοκλήρωσε τον περασμένο Μάρτιο την περίοδο επιτήρησής του και πλέον επιδιώκει τη διαγραφή της καταδίκης του για κακούργημα από το ποινικό του μητρώο.



Το αίτημά του έρχεται ενώ το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αρχικές κατηγορίες, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη, και την ποινή που τελικά επιβλήθηκε.



Η γυναίκα, που είχε αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της εξαιτίας της παρατεταμένης έκθεσης στο τοξικό μέταλλο, κατάφερε να αποκαλύψει τι συνέβαινε χάρη στην κρυφή κάμερα που είχε εγκαταστήσει στον χώρο εργασίας της.