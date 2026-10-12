Δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, λέει ο Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Ρωσία

Δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, λέει ο Μακρόν

Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τόσο τους αμάχους όσο και τις υποδομές στην Ουκρανία, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος

Δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, λέει ο Μακρόν
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Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν πρέπει «να υποκύψουμε» στη «ρωσική απειλή», απαντώντας σε σειρά αποφάσεων και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να ευνοούν τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε συλλογικά σοβαροί» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο μιας επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, διευκρινίζοντας ότι θα μιλήσει εντός της ημέρας με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Δεν έχουμε σήμερα, πιστεύω, κανένα πραγματικό λόγο να αλλάξουμε τη θέση μας. Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τόσο τους αμάχους όσο και τις υποδομές στην Ουκρανία. Και συνεπώς ναι στο να επιδιώξουμε μια κατάπαυση του πυρός στην ενέργεια και θα έλεγα επίσης στη Μαύρη Θάλασσα και να επαναλάβουμε τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Όχι στο να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή» πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια αιφνίδια συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ με στόχο να πέσουν οι τιμές στην αντλία, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Στη συνέχεια κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν «ένα νέο ηγέτη που θα μπορεί να φθάσει σε μια συμφωνία» ειρήνης με τη Μόσχα.

Τέλος ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε χθες σύγχυση ανακοινώνοντας μια «ενεργειακή κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, προκαλώντας κατάπληξη στο Κίεβο και σιωπή στη Μόσχα.

«Δεν διαπίστωσα αυτές τις τελευταίες 48 ώρες ενεργειακή εκεχειρία από τη ρωσική πλευρά» εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Τα γεγονότα λένε πως οι Ρώσοι συνέχισαν τις τελευταίες ώρες να βομβαρδίζουν ενεργειακές υποδομές».
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