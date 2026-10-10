Κράτησε την αναπνοή της για 4 λεπτά και βούτηξε στα 108 μέτρα: Η απίστευτη κατάδυση που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Η Ουγγαρέζα Ζόφια Τόροτσικ κατέκτησε την κορυφή στη Λεμεσό, χωρίς φιάλη οξυγόνου ή βατραχοπέδιλα – Για πέμπτη φορά φέτος άλλαξε το παγκόσμιο ρεκόρ

Ζόφια Τόροτσικ (Zsófia Törőcsik), μία από τις κορυφαίες αθλήτριες ελεύθερης κατάδυσης στον κόσμο, κατάφερε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό: να φτάσει στα 108 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να επιστρέψει, χωρίς να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου ή βατραχοπέδιλα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.



Η 37χρονη Ουγγαρέζα αθλήτρια πέτυχε το ιστορικό κατόρθωμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης του 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, κατακτώντας παράλληλα το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα Free Immersion (FIM).







Η επίδοση, που αναγνωρίστηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα αποτελέσματα της διοργάνωσης, τελεί υπό την προβλεπόμενη διαδικασία επίσημης επικύρωσης.



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Τέσσερα λεπτά κάτω από το νερό, με μία μόνο ανάσα Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βάθους της AIDA, της διεθνούς ομοσπονδίας ελεύθερης κατάδυσης.

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Στο αγώνισμα Free Immersion, οι αθλητές δεν χρησιμοποιούν βατραχοπέδιλα για την κίνησή τους. Αντίθετα, κατεβαίνουν και ανεβαίνουν τραβώντας με τα χέρια τους ένα κατακόρυφο σχοινί, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Αυτό ακριβώς έκανε και η Τόροτσικ.



Αφού πήρε την τελευταία της ανάσα στην επιφάνεια, άρχισε να κατεβαίνει προς τον βυθό, ακολουθώντας το σχοινί και ελέγχοντας τις κινήσεις της, ώστε να περιορίσει την κατανάλωση οξυγόνου.



Έφτασε στα 108 μέτρα, πήρε το προβλεπόμενο διακριτικό από το σημείο του μέγιστου βάθους και ξεκίνησε την επιστροφή.



Μια βαθιά ανάσα, τέσσερα λεπτά κάτω από το νερό και μια κατάδυση σε βάθος που ξεπερνά το ύψος ενός κτιρίου 30 ορόφων. Η(Zsófia Törőcsik), μία από τις κορυφαίες αθλήτριες ελεύθερης κατάδυσης στον κόσμο, κατάφερε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό: να φτάσει στα 108 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να επιστρέψει, χωρίς να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου ή βατραχοπέδιλα, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.Η 37χρονη Ουγγαρέζα αθλήτρια πέτυχε το ιστορικό κατόρθωμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης του 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, κατακτώντας παράλληλα το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα Free Immersion (FIM).Το ρολόι σταμάτησε ακριβώς στα τέσσερα λεπτά, όσο χρειάστηκε για να κατέβει στο εντυπωσιακό βάθος, να ολοκληρώσει την προσπάθειά της και να επιστρέψει στην επιφάνεια.Η επίδοση, που αναγνωρίστηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα αποτελέσματα της διοργάνωσης, τελεί υπό την προβλεπόμενη διαδικασία επίσημης επικύρωσης.Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βάθους της AIDA, της διεθνούς ομοσπονδίας ελεύθερης κατάδυσης.Στο αγώνισμα Free Immersion, οι αθλητές δεν χρησιμοποιούν βατραχοπέδιλα για την κίνησή τους. Αντίθετα, κατεβαίνουν και ανεβαίνουν τραβώντας με τα χέρια τους ένα κατακόρυφο σχοινί, το οποίο λειτουργεί ως οδηγός σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Αυτό ακριβώς έκανε και η Τόροτσικ.Αφού πήρε την τελευταία της ανάσα στην επιφάνεια, άρχισε να κατεβαίνει προς τον βυθό, ακολουθώντας το σχοινί και ελέγχοντας τις κινήσεις της, ώστε να περιορίσει την κατανάλωση οξυγόνου.Έφτασε στα 108 μέτρα, πήρε το προβλεπόμενο διακριτικό από το σημείο του μέγιστου βάθους και ξεκίνησε την επιστροφή.

Όταν αναδύθηκε, ολοκλήρωσε επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία επιφανειακού ελέγχου και παρουσίασε το διακριτικό στους κριτές, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα της προσπάθειάς της. Ο χρόνος της κατάδυσης ήταν ακριβώς τέσσερα λεπτά.



Έσπασε το δικό της ρεκόρ – Πέντε αλλαγές στην κορυφή μέσα σε έναν χρόνο Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί φέτος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.



Στις αρχές του 2026, το παγκόσμιο ρεκόρ των γυναικών στο Free Immersion βρισκόταν στα 103 μέτρα.



Ακολούθησε μια εντυπωσιακή σειρά επιδόσεων, με το ρεκόρ να αλλάζει πέντε φορές μέσα στη χρονιά.



Τον Απρίλιο, η Τόροτσικ είχε καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, φτάνοντας στα 105 μέτρα σε αγώνες στις Φιλιππίνες. Στη συνέχεια, το όριο ανέβηκε στα 106 μέτρα, με την Ουκρανή Νατάλια Ζάρκοβα και την Αμερικανίδα Εντσάντε Γκαγιάρντο να σημειώνουν την ίδια επίδοση.



Η Ουγγαρέζα επέστρεψε στην κορυφή τον Αύγουστο, όταν καταδύθηκε στα 107 μέτρα σε διοργάνωση στην Κροατία.



Και τώρα, στη Λεμεσό, ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό της, προσθέτοντας ένα μέτρο στο προηγούμενο ρεκόρ της.



Μπορεί η διαφορά να μοιάζει μικρή, όμως σε τέτοια βάθη ακόμη και ένα επιπλέον μέτρο αποτελεί σημαντική πρόκληση, καθώς οι αθλητές καλούνται να διαχειριστούν την αυξανόμενη πίεση του νερού και τα περιορισμένα αποθέματα οξυγόνου.



Τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα σε βάθος 108 μέτρων Η ελεύθερη κατάδυση συγκαταλέγεται στα πιο απαιτητικά αθλήματα, καθώς συνδυάζει σωματική προετοιμασία, έλεγχο της αναπνοής και εξαιρετική αυτοσυγκέντρωση.



Σε βάθος 108 μέτρων, η απόλυτη πίεση του νερού φτάνει περίπου τις 11,8 ατμόσφαιρες, δηλαδή είναι σχεδόν 12 φορές μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας.



Σε αυτές τις συνθήκες, ο οργανισμός υφίσταται μεγάλες φυσιολογικές μεταβολές.



Ο αέρας που περιέχεται στους πνεύμονες συμπιέζεται, ενώ η εξίσωση της πίεσης στα αυτιά και στις κοιλότητες του προσώπου γίνεται ολοένα δυσκολότερη.



Παράλληλα, ο ανθρώπινος οργανισμός ενεργοποιεί το λεγόμενο καταδυτικό αντανακλαστικό, μια φυσιολογική αντίδραση που, μεταξύ άλλων, επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό και συμβάλλει στην εξοικονόμηση οξυγόνου.



Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους είναι η απώλεια συνείδησης λόγω έλλειψης οξυγόνου, ιδιαίτερα κατά την επιστροφή προς την επιφάνεια.



Για τον λόγο αυτό, οι αγωνιστικές καταδύσεις πραγματοποιούνται υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, με εξειδικευμένους δύτες υποστήριξης και προσωπικό έτοιμο να επέμβει.



Μια αθλήτρια που συνεχίζει να ξεπερνά τα όριά της Η Ζόφια Τόροτσικ δεν είναι άγνωστη στον κόσμο της ελεύθερης κατάδυσης. Η Ουγγαρέζα έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και κατέχει κορυφαίες επιδόσεις τόσο στα αγωνίσματα βάθους όσο και στις δυναμικές καταδύσεις σε πισίνα.



Το 2025 είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ 300 μέτρων στη δυναμική άπνοια κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Αγώνων στην Κίνα, διανύοντας την απόσταση με μία ανάσα.



Στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Λεμεσού είχε ήδη κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε διαφορετικό αγώνισμα, με κατάδυση 78 μέτρων χωρίς βατραχοπέδιλα.



Η επιτυχία της στα 108 μέτρα ήρθε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της σε ένα άθλημα όπου τα περιθώρια λάθους είναι εξαιρετικά μικρά.



Η Τόροτσικ κατέκτησε επίσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος.



Και αν κάτι αποτυπώνει η νέα της επίδοση, είναι το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητες ενός εξαιρετικά προπονημένου ανθρώπου, όταν η τεχνική, η αντοχή και ο έλεγχος του σώματος συνδυάζονται με χρόνια συστηματικής προετοιμασίας.