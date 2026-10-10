Μακελειό στην Πενσιλβάνια με εννέα νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος – Ο δράστης ταμπουρώθηκε σε σπίτι και αυτοκτόνησε

Σκηνές φρίκης στην πόλη Ίρι των ΗΠΑ – Δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στον δρόμο, ενώ ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση της αστυνομίας

Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στην



Η επίθεση εξελίχθηκε σε πολύωρη αστυνομική επιχείρηση, καθώς ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με πιστόλι, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και αρνήθηκε να παραδοθεί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ομάδας SWAT, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν επιπλέον πυροβολισμοί από το εσωτερικό του κτιρίου.









Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές έξω από το σπίτι Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, τοπική ώρα, όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις για πυροβολισμούς στην οδό Perry Street, στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ίρι.



Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Erie News Now, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν δύο γυναίκες νεκρές από πυροβολισμούς στον δρόμο, έξω από την κατοικία όπου βρισκόταν ο ένοπλος.



Μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας άνδρας πυροβολούσε με πιστόλι έξω από το σπίτι, προτού επιστρέψει στο εσωτερικό του.



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Ταμπουρώθηκε στο σπίτι – Η επέμβαση της SWAT Ο ένοπλος παρέμεινε μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει την κατοικία.



Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδική ομάδα SWAT, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν επανειλημμένα να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί, απευθύνοντάς του εκκλήσεις μέσω μεγαφώνων.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί από το εσωτερικό του σπιτιού, όπως προκύπτει και από βίντεο που δημοσιοποίησε το Erie News Now.



τοπου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στην Πενσιλβάνια , όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία στην πόλη Ίρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος γυναίκα.Η επίθεση εξελίχθηκε σε πολύωρη αστυνομική επιχείρηση, καθώς ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με πιστόλι, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και αρνήθηκε να παραδοθεί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ομάδας SWAT, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν επιπλέον πυροβολισμοί από το εσωτερικό του κτιρίου.Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε τελικά νεκρός, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοκτονία με πυροβόλο όπλο. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανό περιστατικό πολλαπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας.Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, τοπική ώρα, όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις για πυροβολισμούς στην οδό Perry Street, στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ίρι.Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Erie News Now, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν δύο γυναίκες νεκρές από πυροβολισμούς στον δρόμο, έξω από την κατοικία όπου βρισκόταν ο ένοπλος.Μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας άνδρας πυροβολούσε με πιστόλι έξω από το σπίτι, προτού επιστρέψει στο εσωτερικό του.Η κατάσταση κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, που απέκλεισαν την περιοχή και κάλεσαν ενισχύσεις, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και άλλα άτομα.Ο ένοπλος παρέμεινε μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει την κατοικία.Στην επιχείρηση συμμετείχε ειδική ομάδα SWAT, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν επανειλημμένα να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί, απευθύνοντάς του εκκλήσεις μέσω μεγαφώνων.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί από το εσωτερικό του σπιτιού, όπως προκύπτει και από βίντεο που δημοσιοποίησε το Erie News Now.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να εισέλθουν στην κατοικία, εντόπισαν πολλούς νεκρούς σε διαφορετικά σημεία του κτιρίου.



Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο παιδιά, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ένα από τα θύματα ήταν έγκυος γυναίκα.



Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός από τραύμα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του με πυροβόλο όπλο.



«Μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές που έχουμε αντικρίσει ποτέ» Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ίρι, Ρικ Λόρα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν κλήθηκε να περιγράψει όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί μέσα στην κατοικία.



«Θέλω να είμαι ειλικρινής με την κοινότητά μας. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες και σπαρακτικές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι αστυνομικοί και οι ερευνητές μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι συντριπτική και οι συνθήκες που εξετάζουμε είναι βαθιά συγκλονιστικές», πρόσθεσε.



Ο επικεφαλής της αστυνομίας απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, επικαλούμενος τον σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.



«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Εννέα νεκροί σύμφωνα με τοπικά μέσα – Τι εξετάζουν οι αρχές Το Erie News Now και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο τελικός απολογισμός από την αστυνομία.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων ή του φερόμενου ως δράστη.



Άγνωστα παραμένουν επίσης τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και η σχέση που ενδεχομένως συνέδεε τον ένοπλο με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.



Οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη πριν από τους πυροβολισμούς και να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό.



Η δημοτική αρχή του Ίρι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι δεν υφίσταται ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων, τον ακριβή αριθμό των νεκρών και τα αίτια της τραγωδίας.