Ποτάμια λάσπης σάρωσαν το Σαντιάγο: Αυτοκίνητα θάφτηκαν στα συντρίμμια, έξι τραυματίες, ανάμεσά τους βρέφος

Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε το προάστιο Λας Κόντες, ενώ διασώστες απεγκλώβισαν κατοίκους από οχήματα και κτίρια

λάσπης σάρωσε χθες Πέμπτη τους δρόμους πλούσιου προαστίου στο



Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε η κοινότητα, η Λας Κόντες, να κηρυχθεί «ζώνη καταστροφής». Το προάστιο αυτό, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, χτυπήθηκε σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας.















Σύμφωνα με τον Τζόρτζο Τρομπέν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Σαντιάγο, σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε ακίνητα και σε πανεπιστήμιο.



Ακόμη, οι αρχές «παρακολουθούν την κατάσταση σε κλινικές και νοσοκομεία του τομέα», καθώς «ορισμένες» από τις δομές υγείας «επλήγησαν», ανέφερε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης, ο Χοσέ Φρανσίσκο Λάγκος.



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Η κυβέρνηση κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε δέκα κοινότητες στο Σαντιάγο, όλες στους πρόποδες της οροσειράς των Άνδεων, σύμφωνα με την υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής (SENAPRED).



Στη μητροπολιτική περιοχή του Σαντιάγο καταγράφονται από την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες.



Ασυνήθιστη κατολίσθηση λάσπης σάρωσε χθες Πέμπτη τους δρόμους πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο , τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους, και παγιδεύοντας κατοίκους, ανακοίνωσαν οι αρχές.Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε η κοινότητα, η, να κηρυχθεί «ζώνη καταστροφής». Το προάστιο αυτό, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, χτυπήθηκε σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας.Η κατολίσθηση λάσπης που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις παρέσυρε δεκάδες οχήματα, που διακρίνονταν σε βουνά λάσπης και συντριμμιών, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους βρέφος το οποίο υπέστη κάταγμα, δήλωσε στον Τύπο ο Χερμάν Κοδίνα, αντιπρόσωπος του προέδρου.Σύμφωνα με τον Τζόρτζο Τρομπέν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Σαντιάγο, σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε ακίνητα και σε πανεπιστήμιο.Ακόμη, οι αρχές «παρακολουθούν την κατάσταση σε κλινικές και νοσοκομεία του τομέα», καθώς «ορισμένες» από τις δομές υγείας «επλήγησαν», ανέφερε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης, ο Χοσέ Φρανσίσκο Λάγκος.Η κυβέρνηση κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε δέκα κοινότητες στο Σαντιάγο, όλες στους πρόποδες της οροσειράς των Άνδεων, σύμφωνα με την υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής (SENAPRED).Στη μητροπολιτική περιοχή του Σαντιάγο καταγράφονται από την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου στη Χιλή, που οδεύει στο τέλος του, είναι «πολύ τραχύς», με «πολλές βροχοπτώσεις» και «ξέρουμε ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα είναι δυνατό» φέτος, σημείωσε η Καταλίνα Σαν Μαρτίν, η δήμαρχος του προαστίου Λας Κόντες.



Οι ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή της πρωτεύουσας της Χιλής με φόντο το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αυξάνει την θερμοκρασία των υδάτων στην επιφάνεια του Ειρηνικού, προκαλώντας ακραία φαινόμενα, αλλού ξηρασίες και αλλού πλημμύρες, και σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ, ενδέχεται να είναι φέτος το ισχυρότερο του τελευταίου μισού αιώνα τουλάχιστον.



