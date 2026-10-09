Αδιανόητη δολοφονία 23χρονης στη Νέα Υόρκη από τον 31χρονο πρώην της: Την πέταξε από 15ο όροφο μαζί με το μωρό τους, γελούσε αφού συνελήφθη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Μωρό Πρώην σύντροφος

Αδιανόητη δολοφονία 23χρονης στη Νέα Υόρκη από τον 31χρονο πρώην της: Την πέταξε από 15ο όροφο μαζί με το μωρό τους, γελούσε αφού συνελήφθη, δείτε βίντεο

Ο Άνχελ Καράσκο πήγε στο σπίτι της Νάθαλιι Ραμίρεζ με λουλούδια για να συμφιλιωθούν μετά από καβγά, και όταν εκείνη τον απέρριψε, την έσπρωξε στο κενό

Αδιανόητη δολοφονία 23χρονης στη Νέα Υόρκη από τον 31χρονο πρώην της: Την πέταξε από 15ο όροφο μαζί με το μωρό τους, γελούσε αφού συνελήφθη, δείτε βίντεο
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Θύμα άγριας δολοφονίας από τον 31χρονο εν διαστάσει σύντροφό της ο οποίος κατηγορείται ότι την έσπρωξε στο κενό από τον 15ο όροφο του κτηρίου στη Νέα Υόρκη στο οποίο ζούσαν ενώ στην αγκαλιά της είχε το 5 μηνών μωρό τους, έπεσε η 23χρονη Νάθαλι Ραμίρεζ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post, το έγκλημα σημειώθηκε όταν ο 31χρονος Άνχελ Καράσκο πήγε στο σπίτι της Ραμίρεζ με λουλούδια για να συμφιλιωθούν μετά από καβγά που είχαν.

Κατά την ίδια πηγή όταν η 23χρονη απέρριψε την πρόταση συμφιλίωσης, ο 31χρονος εξοργίστηκε και την έσπρωξε στο κενό. Η 23χρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της από την πτώση ενώ αντίθετα το 5 μηνών μωρό, ο μικρός Άνχελ Νοβάλτι Καράσκο-Ραμίρεζ δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Αδιανόητη δολοφονία 23χρονης στη Νέα Υόρκη από τον 31χρονο πρώην της: Την πέταξε από 15ο όροφο μαζί με το μωρό τους, γελούσε αφού συνελήφθη, δείτε βίντεο
Η 23χρονη Νάθαλι Ραμίρεζ


Ο Καράσκο, ο οποίος άφησε πίσω τα λουλούδια που είχε πάει στη Ραμίρεζ, συνελήφθη λίγο αργότερα.

Την Πέμπτη οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα με τον ίδιο να χαμογελάει ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος του φώναζε «δειλέ» και «ελπίζω να σε σκοτώσουν στη φυλακή».

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Όπως προέκυψε κατά την έρευνα για τον θάνατο της 23χρονης, ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί για δύο επιθέσεις σε βάρος της μέσα στο 2026. Στις 5 Ιανουαρίου τού απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση τρίτου βαθμού, καθώς φέρεται να χαστούκισε τη Ραμίρεζ και να της προκάλεσε μώλωπες, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε επειδή συνομιλούσε με πρώην σύντροφό του. Τρεις ημέρες αργότερα, κατηγορήθηκε για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα τη Ραμίρεζ καθώς φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμά της και να την περίμενε εκεί.

Αδιανόητη δολοφονία 23χρονης στη Νέα Υόρκη από τον 31χρονο πρώην της: Την πέταξε από 15ο όροφο μαζί με το μωρό τους, γελούσε αφού συνελήφθη, δείτε βίντεο
O 31χρονος Άνχελ Καράσκο


Στο ποινικό του μητρώο έχει, δε, άλλες δύο συλλήψεις: μία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και μία για κατοχή μαριχουάνας, αμφότερες το 2016.
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