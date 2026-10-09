Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στο Μπιέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στο Μπιέλγκοροντ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δεύτερη επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στο Μπιέλγκοροντ
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Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Πέμπτη στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών μέσω Telegram, άνδρας σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone.

Αργότερα, επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, ενημέρωσαν αργά χθες βράδυ οι αρχές της Μπιέλγκοροντ, περιφέρειας που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.
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