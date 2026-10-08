Είναι τρελό, είναι όλοι τρελοί, είπε η Αν Κάρσον μετά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας
Είναι τρελό, είναι όλοι τρελοί, είπε η Αν Κάρσον μετά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας
Εμβληματική ελληνίστρια, η Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο»
Η Καναδή συγγραφέας Αν Κάρσον θεωρεί ότι είναι «τρελό» που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026.
«Είναι τρελό. Είναι όλοι τρελοί», είπε σε σύντομη συνέντευξή της στην ισλανδική τηλεόραση. Εμβληματική ελληνίστρια, η Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο».
Η Κάρσον θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, έχοντας ξεχωρίσει για το πρωτοποριακό έργο της, το οποίο υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στην ποίηση, την πεζογραφία και την ακαδημαϊκή έρευνα.
Ο Άντερς Όλσον, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Λογοτεχνίας της Σουηδικής Ακαδημίας, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Αν Κάρσον «απομακρύνθηκε από τη λυρική ποίηση που είναι προσκολλημένη στο αφηγηματικό εγώ, ανοίγοντας νέους δρόμους στη σύγχρονη λογοτεχνία».
«Αυτή η μέθοδος γραφής οδηγεί στη δημιουργία έργων που χαρακτηρίζονται από παιγνιώδη διάθεση και ειρωνεία, τα οποία γεφυρώνουν όχι μόνο την κλασική με τη σύγχρονη ποίηση, αλλά και διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και μορφές τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πέρα από την ποιητική και συγγραφική της δραστηριότητα, η Κάρσον έχει αναπτύξει σημαντικό έργο στον τομέα των κλασικών σπουδών. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ενώ έχει διδάξει ως καθηγήτρια κλασικών σπουδών για περισσότερα από 30 χρόνια.
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται για τη συνολική προσφορά ενός δημιουργού, θεωρείται η κορυφαία λογοτεχνική διάκριση παγκοσμίως. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 900.000 λίρες ή 1,2 εκατομμύρια δολάρια.
«Είναι τρελό. Είναι όλοι τρελοί», είπε σε σύντομη συνέντευξή της στην ισλανδική τηλεόραση. Εμβληματική ελληνίστρια, η Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για «το θαρραλέο και ευρηματικό της έργο».
Η Κάρσον θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, έχοντας ξεχωρίσει για το πρωτοποριακό έργο της, το οποίο υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στην ποίηση, την πεζογραφία και την ακαδημαϊκή έρευνα.
Η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ αιτιολόγησε την επιλογή της, επισημαίνοντας ότι η Καναδή δημιουργός τιμάται «για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο, μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει διαμορφώσει νέες μορφές έκφρασης στη σύγχρονη λογοτεχνία».
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
Ο Άντερς Όλσον, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Λογοτεχνίας της Σουηδικής Ακαδημίας, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Αν Κάρσον «απομακρύνθηκε από τη λυρική ποίηση που είναι προσκολλημένη στο αφηγηματικό εγώ, ανοίγοντας νέους δρόμους στη σύγχρονη λογοτεχνία».
«Αυτή η μέθοδος γραφής οδηγεί στη δημιουργία έργων που χαρακτηρίζονται από παιγνιώδη διάθεση και ειρωνεία, τα οποία γεφυρώνουν όχι μόνο την κλασική με τη σύγχρονη ποίηση, αλλά και διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και μορφές τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πέρα από την ποιητική και συγγραφική της δραστηριότητα, η Κάρσον έχει αναπτύξει σημαντικό έργο στον τομέα των κλασικών σπουδών. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ενώ έχει διδάξει ως καθηγήτρια κλασικών σπουδών για περισσότερα από 30 χρόνια.
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται για τη συνολική προσφορά ενός δημιουργού, θεωρείται η κορυφαία λογοτεχνική διάκριση παγκοσμίως. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 900.000 λίρες ή 1,2 εκατομμύρια δολάρια.
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