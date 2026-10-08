Ρούμπιο: Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη, πολλές χώρες εντείνουν τις προσπάθειες να ενισχυθούν
Ρούμπιο: Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη, πολλές χώρες εντείνουν τις προσπάθειες να ενισχυθούν
«Όσο πιο ισχυρά είναι τα μεμονωμένα μέλη του ΝΑΤΟ, τόσο πιο ισχυρό είναι το ΝΑΤΟ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την αποχώρησή του από την Αθήνα με προορισμό την Πορτογαλία
«Θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι ισχυροί. Όσο πιο ισχυροί είναι αυτοί, τόσο πιο ισχυροί είμαστε συλλογικά (...) Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Θέλουμε αξιόπιστους εταίρους στην Ευρώπη».
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στους δημοσιογράφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πριν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης για την Πορτογαλία, τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στην Ισλανδία.
«Όσο πιο ισχυρά είναι τα μεμονωμένα μέλη του ΝΑΤΟ – σε κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο – τόσο πιο ισχυρό είναι το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa.
Από την αρχή της θητείας της, η κυβέρνηση Τραμπ ενθαρρύνει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για την ασφάλειά τους.
«Πολλές χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους. Ειλικρινά, οι Γερμανοί κάνουν το δικό τους κομμάτι για να ενισχυθούν», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας πως: «Πιστεύω ότι υπάρχουν θετικά σημάδια σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπου αυτό συμβαίνει. Και φυσικά υπάρχουν ορισμένες χώρες που κινούνται πιο αργά, και γνωρίζω ότι υφίστανται έντονες εσωτερικές πιέσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό είναι προς όφελος όλων τους».
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στους δημοσιογράφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πριν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης για την Πορτογαλία, τον τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στην Ισλανδία.
«Όσο πιο ισχυρά είναι τα μεμονωμένα μέλη του ΝΑΤΟ – σε κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο – τόσο πιο ισχυρό είναι το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa.
Από την αρχή της θητείας της, η κυβέρνηση Τραμπ ενθαρρύνει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για την ασφάλειά τους.
«Πολλές χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους. Ειλικρινά, οι Γερμανοί κάνουν το δικό τους κομμάτι για να ενισχυθούν», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας πως: «Πιστεύω ότι υπάρχουν θετικά σημάδια σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπου αυτό συμβαίνει. Και φυσικά υπάρχουν ορισμένες χώρες που κινούνται πιο αργά, και γνωρίζω ότι υφίστανται έντονες εσωτερικές πιέσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό είναι προς όφελος όλων τους».
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