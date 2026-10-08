Γυμνός, χρυσός και καθισμένος στην πλάτη ενός άνδρα: Ένα... ιδιαίτερο άγαλμα του Τραμπ τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, δείτε βίντεο
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Γυμνός, χρυσός και καθισμένος στην πλάτη ενός άνδρα: Ένα... ιδιαίτερο άγαλμα του Τραμπ τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, δείτε βίντεο

Φέρει τον τίτλο «Η Πορτοκαλί Πανούκλα» - Τι λέει ο δημιουργός του

Γυμνός, χρυσός και καθισμένος στην πλάτη ενός άνδρα: Ένα... ιδιαίτερο άγαλμα του Τραμπ τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, δείτε βίντεο
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Ένα γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ, καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων, τοποθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προκαλώντας αίσθηση τόσο για την προκλητική απεικόνιση του Αμερικανού προέδρου όσο και για τα πολιτικά μηνύματα που επιχειρεί να μεταφέρει ο δημιουργός του.

Το ύψους 2,6 μέτρων γλυπτό, με τίτλο «Η Πορτοκαλί Πανούκλα» , αλλά και την ονομασία «Βασιλιάς της Αδικίας», παρουσιάζει τον Τραμπ εντελώς γυμνό, να κάθεται στους ώμους ενός μικρόσωμου, εξαντλημένου άνδρα, ο οποίος μοιάζει να λυγίζει κάτω από το βάρος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κρατά στα χέρια του ένα μπαστούνι του γκολφ και τη ζυγαριά της Δικαιοσύνης, ενώ η κοιλιά και οι μηροί του περιβάλλουν ασφυκτικά το κεφάλι της φιγούρας που τον σηκώνει.

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Στη βάση του αγάλματος υπάρχει μια επιγραφή που συνοψίζει το μήνυμα του έργου: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βουλιάζει κάτω από το βάρος μου. Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

Τι λέει ο δημιουργός του

Δημιουργός του είναι ο Δανός καλλιτέχνης Γενς Γκάλσιοτ, γνωστός για τα έργα πολιτικής διαμαρτυρίας που έχει παρουσιάσει σε διάφορες χώρες. Όπως εξήγησε στο CNN, η επιλογή του χρυσού δεν ήταν τυχαία, καθώς παραπέμπει στην ιδιαίτερη αδυναμία του Τραμπ στο συγκεκριμένο πολύτιμο μέταλλο.

«Στον Τραμπ αρέσει ο χρυσός. Κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι θα του άρεσε αυτό το γλυπτό», σχολίασε ο καλλιτέχνης, προσθέτοντας ότι στόχος του ήταν να καταγγείλει όσα θεωρεί απειλές του Αμερικανού προέδρου για το περιβάλλον και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. «Ο Τραμπ καταστρέφει όλα όσα πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί επέλεξε να παρουσιάσει γυμνό τον Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συμβολισμός πίσω από τη γύμνια του Αμερικανού προέδρου. Ο Γκάλσιοτ εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από το γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», στο οποίο ένας ματαιόδοξος ηγεμόνας εξαπατάται και καταλήγει να παρελαύνει γυμνός μπροστά στους υπηκόους του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον εξευτελισμό του.

«Στους δικτάτορες δεν αρέσει να γελούν μαζί τους», δήλωσε ο καλλιτέχνης, εξηγώντας ότι το χιούμορ και η γελοιοποίηση της εξουσίας αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής του τέχνης.

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Το γλυπτό έχει τοποθετηθεί σε έναν από τους πολυσύχναστους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από όπου περνούν καθημερινά ευρωβουλευτές, συνεργάτες τους και επισκέπτες.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, δίπλα στο άγαλμα διατίθενται περισσότερες από 1.000 μικρογραφίες του, κατασκευασμένες με τρισδιάστατους εκτυπωτές, τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν ως συμβολικά αντικείμενα διαμαρτυρίας.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο Δανός ευρωβουλευτής Περ Κλάουσεν, μέλος της Κοκκινοπράσινης Συμμαχίας και της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον Δανό ευρωβουλευτή, η ανταπόκριση στο έργο ήταν κυρίως θετική, αν και υπήρξαν αντιδράσεις από ορισμένους εκπροσώπους της άκρας Δεξιάς.

Η έγκριση της έκθεσης και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η παρουσία του αγάλματος στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν σημαίνει, πάντως, ότι το θεσμικό όργανο υιοθετεί το πολιτικό μήνυμα του έργου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, κάθε ευρωβουλευτής έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει έως δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις ή εκθέσεις ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εφόσον προηγουμένως λάβει την απαραίτητη έγκριση.

Οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν εκθέσεις που κρίνονται προσβλητικές, εμπρηστικές, αντίθετες στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ικανές να υπονομεύσουν το κύρος του Κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τύπου επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη έκθεση εγκρίθηκε από τους κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το γλυπτό ή την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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