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Στο στόχαστρο της αιγυπτιακής δικαιοσύνης έξι δημοσιογράφοι του Matsadaash βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου
Στο στόχαστρο της αιγυπτιακής δικαιοσύνης έξι δημοσιογράφοι του Matsadaash βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου
Οι αρχές τους συνδέουν με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και τους κατηγορούν για ξένη χρηματοδότηση και «ψευδείς ειδήσεις»
Η αιγυπτιακή δικαιοσύνη άσκησε χθες Τετάρτη διώξεις για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας κατά της «τρομοκρατίας» σε έξι δημοσιογράφους, που οι αρχές κατηγορούν πως εργάζονται για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους --οργάνωση εκτός νόμου στη χώρα-- και πως χρηματοδοτούνταν από το εξωτερικό για να διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις».
Οι έξι δημοσιογράφοι, η συντακτική ομάδα του ιστότοπου ελέγχου γεγονότων Matsadaash («μην πιστεύεις» στα αραβικά), συνελήφθησαν σε σειρά εφόδων την 28η και την 29η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο το μέσο ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε το 2018 και ειδικεύεται στο fact-checking, εξηγεί πως είναι δεσμευμένος στην «επαλήθευση πληροφοριών και στην διόρθωση ψευδών δηλώσεων, όποια κι αν είναι η πηγή τους».
Αμφισβητεί συχνά ανακοινώσεις των αρχών ή κυβερνητικών θεσμών.
Σε ανακοίνωσή τους χθες Τετάρτη, εισαγγελείς σημείωσαν ότι η υπόθεση προέκυψε από έρευνες για δραστηριότητες ηγετικών στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων στο εξωτερικό.
Κατά τους εισαγγελείς, οι ηγέτες ενέκριναν πρωτοβουλίες μελών της οργάνωσης για τη δημιουργία ιστότοπων με σκοπό τη διασπορά «φημών, ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων» προκειμένου να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους και να υποκινούνται οι πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Matsadaash είναι ανάμεσα στις «πλατφόρμες» του κινήματος που διευθύνεται από το εξωτερικό.
Οι εισαγγελείς διατείνονται πως οι κατηγορούμενοι λάμβαναν «μηνιαία» χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος της αδελφότητας που διαμένει στο εξωτερικό.
Αιγυπτιακή ΜΚΟ, η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR), κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι οι έξι δημοσιογράφοι υπέστησαν «διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» αφού συνελήφθησαν προκειμένου να κατασκευαστούν «ομολογίες», κάτι που διαψεύστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.
Οι έξι δημοσιογράφοι, η συντακτική ομάδα του ιστότοπου ελέγχου γεγονότων Matsadaash («μην πιστεύεις» στα αραβικά), συνελήφθησαν σε σειρά εφόδων την 28η και την 29η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο το μέσο ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε το 2018 και ειδικεύεται στο fact-checking, εξηγεί πως είναι δεσμευμένος στην «επαλήθευση πληροφοριών και στην διόρθωση ψευδών δηλώσεων, όποια κι αν είναι η πηγή τους».
Αμφισβητεί συχνά ανακοινώσεις των αρχών ή κυβερνητικών θεσμών.
إذا كنا "إخوان وممولين"— متصدقش (@matsda2sh) October 6, 2026
لماذا برأتنا الأجهزة الأمنية في 2023؟
"متصدقش" تكشف تفاصيل انتهاء أزمة طائرة زامبيا
آثرنا التروي منذ بداية احتجاز ستة صحفيين (هم كامل غرفة تحرير متصدقش)، لمنح صوت العقل في الدولة فرصة لاحتواء ما يحدث من ترهيب وترويع لفريقنا الصحفي.
رغم ذلك تعرض بعض… pic.twitter.com/Iwk3u11Top
Σε ανακοίνωσή τους χθες Τετάρτη, εισαγγελείς σημείωσαν ότι η υπόθεση προέκυψε από έρευνες για δραστηριότητες ηγετικών στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων στο εξωτερικό.
Κατά τους εισαγγελείς, οι ηγέτες ενέκριναν πρωτοβουλίες μελών της οργάνωσης για τη δημιουργία ιστότοπων με σκοπό τη διασπορά «φημών, ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων» προκειμένου να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους και να υποκινούνται οι πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Matsadaash είναι ανάμεσα στις «πλατφόρμες» του κινήματος που διευθύνεται από το εξωτερικό.
Οι εισαγγελείς διατείνονται πως οι κατηγορούμενοι λάμβαναν «μηνιαία» χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος της αδελφότητας που διαμένει στο εξωτερικό.
Αιγυπτιακή ΜΚΟ, η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR), κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι οι έξι δημοσιογράφοι υπέστησαν «διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» αφού συνελήφθησαν προκειμένου να κατασκευαστούν «ομολογίες», κάτι που διαψεύστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.
🟠 Some of the detained journalists from the news platform Matsadaash told the Supreme State Security Prosecution yesterday that they had been tortured at National Security Agency facilities in the days following their arrests, before being brought before any judicial authority.… pic.twitter.com/Wji2lqqElk— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) October 5, 2026
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