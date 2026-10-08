Στο στόχαστρο της αιγυπτιακής δικαιοσύνης έξι δημοσιογράφοι του Matsadaash βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου
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Αίγυπτος Δημοσιογράφοι Τρομοκρατία

Στο στόχαστρο της αιγυπτιακής δικαιοσύνης έξι δημοσιογράφοι του Matsadaash βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου

Οι αρχές τους συνδέουν με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και τους κατηγορούν για ξένη χρηματοδότηση και «ψευδείς ειδήσεις»

Στο στόχαστρο της αιγυπτιακής δικαιοσύνης έξι δημοσιογράφοι του Matsadaash βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου
Η αιγυπτιακή δικαιοσύνη άσκησε χθες Τετάρτη διώξεις για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας κατά της «τρομοκρατίας» σε έξι δημοσιογράφους, που οι αρχές κατηγορούν πως εργάζονται για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους --οργάνωση εκτός νόμου στη χώρα-- και πως χρηματοδοτούνταν από το εξωτερικό για να διασπείρουν «ψευδείς ειδήσεις».

Οι έξι δημοσιογράφοι, η συντακτική ομάδα του ιστότοπου ελέγχου γεγονότων Matsadaash («μην πιστεύεις» στα αραβικά), συνελήφθησαν σε σειρά εφόδων την 28η και την 29η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο το μέσο ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε το 2018 και ειδικεύεται στο fact-checking, εξηγεί πως είναι δεσμευμένος στην «επαλήθευση πληροφοριών και στην διόρθωση ψευδών δηλώσεων, όποια κι αν είναι η πηγή τους».

Αμφισβητεί συχνά ανακοινώσεις των αρχών ή κυβερνητικών θεσμών.



Σε ανακοίνωσή τους χθες Τετάρτη, εισαγγελείς σημείωσαν ότι η υπόθεση προέκυψε από έρευνες για δραστηριότητες ηγετικών στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων στο εξωτερικό.

Κατά τους εισαγγελείς, οι ηγέτες ενέκριναν πρωτοβουλίες μελών της οργάνωσης για τη δημιουργία ιστότοπων με σκοπό τη διασπορά «φημών, ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων» προκειμένου να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους και να υποκινούνται οι πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις.

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Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Matsadaash είναι ανάμεσα στις «πλατφόρμες» του κινήματος που διευθύνεται από το εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς διατείνονται πως οι κατηγορούμενοι λάμβαναν «μηνιαία» χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος της αδελφότητας που διαμένει στο εξωτερικό.

Αιγυπτιακή ΜΚΟ, η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR), κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι οι έξι δημοσιογράφοι υπέστησαν «διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» αφού συνελήφθησαν προκειμένου να κατασκευαστούν «ομολογίες», κάτι που διαψεύστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

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