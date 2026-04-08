Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Υπήρχε βλάβη στη γραμμή την προηγούμενη μέρα, αλλά το σύστημα δεν ειδοποίησε
ΚΟΣΜΟΣ
Τρένο Ισπανία Σιδηροδρομική τραγωδία Εκτροχιασμός τρένου Σύγκρουση τρένων

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού - Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία είχε σαν  αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους  46 άνθρωποι

6 ΣΧΟΛΙΑ
Οι γραμμές όπου κινείτο ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας που έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία σκοτώνοντας 46 ανθρώπους τον Ιανουάριο, είχαν σπάσει την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος, χωρίς να εντοπιστεί η ζημιά, ανέφεραν σήμερα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ερευνητές.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα και ανάγκασε τις αρχές να εξετάσουν την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, το οποίο διαχειριζόταν η ιδιωτική εταιρεία Iryo, εκτροχιάστηκε και πέρασε στην αντίθετη κυκλοφορία, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τρένο που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο διαχειριζόταν η κρατική εταιρεία Renfe.

Μια προκαταρκτική έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), υποδηλώνει ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ρωγμή πριν από τον εκτροχιασμό.

Η Πολιτοφυλακή υπέβαλε νέα έκθεση σε δικαστήριο που διερευνά το δυστύχημα, στην οποία η διακοπή ρεύματος καταγράφεται στις 21:46 στις 17 Ιανουαρίου, τόνισαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 27 Μαρτίου.

Παρόλο που καταγράφηκε «μια διακύμανση τάσης που είναι συναφής με σπάσιμο», το σύστημα σηματοδότησης «δεν είχε ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδοποίηση», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Πολιτοφυλακή τόνισε ότι αυτή η διακύμανση τάσης που «είναι συναφής με σπάσιμο» το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου μέχρι την ώρα του δυστυχήματος «δεν είναι συνήθης», αλλά ότι η τεχνική δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων για αυτό το θέμα «θα πρέπει να διευκρινιστεί».

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού.

Κλείσιμο
Η έρευνα της CIAF, η οποία αναμένεται να παράσχει οριστικά συμπεράσματα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης