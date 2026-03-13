Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ
Εξετάζεται το σενάριο σύγκρουσης στον αέρα με άλλο αεροσκάφος - Η CENTCOM διευκρινίζει πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φιλικά πυρά

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη χθες βράδυ στο δυτικό Ιράκ

«Στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά. Η ταυτότητα των μελών του πληρώματος δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».



Στο μεταξύ, φωτογραφίες του δεύτερου αεροσκάφους ανεφοδιασμού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ωστόσο κατάφερε τελικά να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, αποκαλύπτουν ζημιά στην ουρά του και μαρτυρούν πως ενδέχεται να προηγήθηκε σύγκρουση στον αέρα με το έτερο αεροσκάφος που συνετρίβη.

