Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ
Εξετάζεται το σενάριο σύγκρουσης στον αέρα με άλλο αεροσκάφος - Η CENTCOM διευκρινίζει πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φιλικά πυρά
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη χθες βράδυ στο δυτικό Ιράκ
Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 2 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 των ΗΠΑ συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά. Η ταυτότητα των μελών του πληρώματος δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».
Στο μεταξύ, φωτογραφίες του δεύτερου αεροσκάφους ανεφοδιασμού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, ωστόσο κατάφερε τελικά να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, αποκαλύπτουν ζημιά στην ουρά του και μαρτυρούν πως ενδέχεται να προηγήθηκε σύγκρουση στον αέρα με το έτερο αεροσκάφος που συνετρίβη.
Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026
TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.
The…
תיעוד: אחד ממטוסי התדלוק האמריקניים, שהיה מעורב אתמול בתאונה בשמי עיראק, צולם בנתב"ג ללא חלק משמעותי ממיצב הכיוון בזנב המטוס. תיעוד המטוס הגיע אלינו הבוקר, ומלמד משהו על התאונה החריגה במהלך התקיפות באיראן— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) March 13, 2026
המטוס השני שהיה מעורב בתאונה התרסק בעיראק, גורל ששת אנשי הצוות לא ידוע pic.twitter.com/igBPfEOZjf
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
