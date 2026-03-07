Η Βρετανία θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας το αεροπλανοφόρο έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας χωρίς όμως να έχει δοθεί προς το παρόν εντολή απόπλου του