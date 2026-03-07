Η Βρετανία θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales
Η Βρετανία θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας το αεροπλανοφόρο έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας χωρίς όμως να έχει δοθεί προς το παρόν εντολή απόπλου του

Η Βρετανία θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales
Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει μειωθεί στο μισό ο χρόνος ετοιμότητας του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα πάρει εντολή δράσης θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να σηκώσει άγκυρες. Τα πληρώματα του έχουν επίσης ειδοποιηθεί για πιθανή άμεση κινητοποίηση.

Ενισχυμένη παρουσία στη Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου από τον Ιανουάριο η Βρετανία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων έχει στείλει στην Κύπρο 400 επιπλέον άτομα και στην ευρύτερη περιοχή αεροσκάφη Typhoon, αεροσκάφη F-35, ενώ έχει εγκαταστήσει και συστήματα αεράμυνας.


«Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα. Τώρα αυξάνουμε την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να αποπλεύσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου 'Αμυνας.

Από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης

Το Prince of Wales ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο 'Αμυνας μαζί με το αδελφό του πλοίο το HMS Queen Elizabeth αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ναυτικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Έχει εκτόπισμα περίπου 65.000 τόνων και μήκος 280 μέτρων. Μεταφέρει αεροσκάφη F-35 και συνοδεύεται από μια σειρά άλλων σκαφών και ένα υποβρύχιο. Σταθμεύει στη ναυτική βάση το Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία.
