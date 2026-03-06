Πρόγραμμα αντασφάλισης 20 δισ. δολαρίων για να ανοίξει η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ

Η κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων για τάνκερ και άλλα εμπορικά πλοία, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή, καθώς οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν περισσότερο από 12% την Παρασκευή,. Η άνοδος συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η κίνηση δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο έχει ουσιαστικά παγώσει λόγω του πολέμου με το Ιράν.Ορισμένες χώρες του Κόλπου, καθώς αδυνατούν να εξάγουν το αργό τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη.Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου, η U.S. International Development Finance Corporation θα καλύπτει ζημιές έως 20 δισ. δολάρια σε κυλιόμενη βάση, προσφέροντας ουσιαστικά ασφάλεια σε πλοιοκτήτες και ναυτιλιακές εταιρείες ώστε να συνεχίσουν τις μεταφορές τους στην περιοχή υψηλού κινδύνου.Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με το yπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S. Central Command) για την υλοποίηση του προγράμματος.«Είμαστε βέβαιοι ότι το σχέδιο αντασφάλισης θα επιτρέψει στο πετρέλαιο, τη βενζίνη, το LNG, τα καύσιμα αεροσκαφών και τα λιπάσματα να περάσουν ξανά από τα Στενά του Ορμούζ και να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της DFC, Μπεν Μπλακ.