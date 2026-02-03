Ευρωβαρόμετρο: Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου, 56% στην Ελλάδα

Απαισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ εκφράζει το 39% των ερωτηθέντων στην ΕΕ, έναντι 53% στην Ελλάδα - Πρώτη ανησυχία για τους Ευρωπαίους οι ένοπλες συγκρούσεις με 72% - Στην Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές με 84%