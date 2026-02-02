Διαδηλώσεις στη Βραζιλία μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Σκύλος κακοποίηση ζώου

Διαδηλώσεις στη Βραζιλία μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου, δείτε βίντεο

Οι κύριοι ύποπτοι για την κακοποίηση είναι μια ομάδα εφήβων

Διαδηλώσεις στη Βραζιλία μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις της Βραζιλίας γίνονται μετά τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός αγαπημένου αδέσποτου σκύλου στη Φλοριανόπολις.

Ο δεκάχρονος σκύλος, Orelha, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε ευθανασία λόγω των τραυμάτων του. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο Orelha ήταν ευγενικός και η μασκότ της γειτονιάς, αγαπητός σε όλους.

Στο Σάο Πάολο, τη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους μαζί με τα κατοικίδια τους, απαιτώντας λογοδοσία για τον θάνατο του σκύλου. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως Σαλβαδόρ, Μπέλο Οριζόντε και Μπραζίλια.

Οι κύριοι ύποπτοι για την κακοποίηση είναι μια ομάδα εφήβων. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η κακοποίηση σκύλων επισύρει ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι ύποπτοι είναι κάτω των 18 ετών. Οι διαδηλωτές ζητούν μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης για κακοποίηση ζώων, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του BBC.

Κλείσιμο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης