Τρόμος στο Παρίσι: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι, τουλάχιστον 19 τραυματίες

Ένας σοβαρά τραυματίας - Λόγω του περιστατικού, το κτίριο της οδού Amelot καθώς και δύο γειτονικά εκκενώθηκαν προληπτικά - Ξεκίνησε έρευνα των Αρχών για τα αίτια