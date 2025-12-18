Μια νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, βίντεο
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και ζημιές προκλήθηκαν σε ενεργειακές υποδομές έπειτα από επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία της πνοή σε ασθενοφόρο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Ο Κίπερ απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαμαρτύρονται για πολυήμερες διακοπές ηλεκτροδότησης να κάνουν υπομονή και να μη στήνουν οδοφράγματα.

«Εξαιτίας των εχθρικών επιθέσεων, οι ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές», έγραψε ο Κίπερ. «Συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε κάθε νοικοκυριό, το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Οδησσού.
