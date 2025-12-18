Μια νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, βίντεο

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της