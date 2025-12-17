Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Γκουτέρες καλεί ΗΠΑ και Βενεζουέλα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τις δύο χώρες να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε αυτοσυγκράτηση και άμεση αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του.
Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τις δύο χώρες να «τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νομικού πλαισίου, για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ.
