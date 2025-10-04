Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Τουλάχιστον 30 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση» στη Σούμι – Μεταξύ των τραυματιών εργαζόμενοι και επιβάτες
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σοστκά της περιφέρειας Σούμι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «βάρβαρο».
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου στην πλατφόρμα X, «μια βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό στη Σοστκά, στην περιφέρεια Σούμι». Ο Ζελένσκι ανέφερε πως όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.
«Όλες οι πληροφορίες για τους τραυματίες βρίσκονται υπό επιβεβαίωση. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 θύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων και επιβάτες που βρίσκονταν στον σταθμό τη στιγμή της επίθεσης», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο περιφερειάρχης της Σούμι, Όλεγκ Χριγκόροφ, δήλωσε ότι από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία με προορισμό το Κίεβο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή της ή τον ακριβή αριθμό των επιβατών.
Η Μόσχα έχει εντείνει το τελευταίο δίμηνο την αεροπορική της εκστρατεία εναντίον της ουκρανικής σιδηροδρομικής υποδομής, πλήττοντας σταθμούς και γραμμές σχεδόν καθημερινά. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα έχουν στοχοποιήσει και την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, με μαζικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
🇺🇦🇷🇺 Ukrainian officials have reported a Russian drone strike at the railway station in Shostka, Sumy Oblast. Emergency services are on site providing aid, and the number of casualties is currently being determined.#Ukraine #Sumy #Kyiv #Russian #Russia pic.twitter.com/tdDwqEh5Vj— TheWarPolitics 🇮🇳 (@TheWarPolitics0) October 4, 2025
