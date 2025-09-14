Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κολομβία
Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών έγινε στα βόρεια της χώρας
Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών έπληξε σήμερα τη βόρεια Κολομβία, σύμφωνα με το Γερμανικό Επιστημονικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.
Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή
Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»
Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
