Πρίγκιπας Χάρι: Με «συγγνώμη» και «σημαντική αποζημίωση» συμβιβάστηκε εξωδικαστικά με τον όμιλο Μέρντοχ

του Μέρντοχ

Οι νομικές ομάδες του πρίγκιπα Χάρι και της μιντιακής αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ κατέληξαν σε συμφωνία.Ειδικότερα, η(NGN) ζήτησε «πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη» στον πρίγκιπα Χάρι για «σοβαρή εισβολή» στηνγια τιςκαι συμφώνησε να καταβάλει, σύμφωνα με το BBC.Με την εξέλιξη αυτή, ρυθμίζεται η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του ομίλου, λίγο πριν φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι, Ντέιβιντ Σέρμπορν, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μιαΗ NGN ζητά πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη από τον Δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή εισβολή της The Sun μεταξύ 1996 και 2011 στην ιδιωτική του ζωή, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών παράνομων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονταν για την The Sun.Η NGN ζητά επίσης πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη από τον Δούκα του Σάσεξ για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις και την κατάχρηση ιδιωτικών πληροφοριών από δημοσιογράφους και ιδιωτικούς ερευνητές που ανέλαβαν εντολές από την News of the World.Η NGN ζητά περαιτέρω συγγνώμη από τον Δούκα για τον αντίκτυπο που είχε στον ίδιο η εκτεταμένη κάλυψη και η σοβαρή εισβολή στην ιδιωτική του ζωή, καθώς και στην ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, της αείμνηστης μητέρας του, ιδίως κατά τα νεανικά του χρόνια.Αναγνωρίζουμε και ζητάμε συγγνώμη για την οδύνη που προκλήθηκε στον Δούκα και τη ζημία που προκλήθηκε στις σχέσεις, τις φιλίες και την οικογένεια και συμφωνήσαμε να του καταβάλουμε σημαντική αποζημίωση. Αναγνωρίζεται επίσης, χωρίς καμία παραδοχή παρανομίας, ότι η αντίδραση της NGN στις συλλήψεις του 2006 και οι επακόλουθες ενέργειες ήταν λυπηρές.Η NGN προσφέρει επίσης μια πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη στον Λόρδο Γουάτσον για την αδικαιολόγητη εισβολή που πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική του ζωή κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση από την News of the World κατά την περίοδο 2009- 2011.Αυτό περιλαμβάνει τη θέση του υπό παρακολούθηση το 2009 από τους δημοσιογράφους της News of the World και τους εντεταλμένους από αυτούς. Η NGN αναγνωρίζει επίσης και ζητά συγγνώμη για τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχε αυτό στην οικογένεια του Λόρδου Γουάτσον και συμφώνησε να του καταβάλει σημαντική αποζημίωση.Επιπλέον, το 2011 η News International έλαβε πληροφορίες ότι μεταφέρονταν πληροφορίες κρυφά στον Λόρδο Γουάτσον από το εσωτερικό της News International. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι η πληροφορία αυτή ήταν ψευδής και ότι ο Λόρδος Γουάτσον δεν είχε λάβει καμία τέτοια εμπιστευτική πληροφορία. Η NGN ζητά πλήρως και απερίφραστα συγγνώμη για το γεγονός αυτό.