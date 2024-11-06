Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο στο πεδίο της μάχης, ξεκαθαρίζει ο νέος επικεφαλής της Χεζμπολάχ

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#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2024
🔸حارة حريك
🔸الليلكي
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني… pic.twitter.com/W0xNv6sGka