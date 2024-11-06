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Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο στο πεδίο της μάχης, ξεκαθαρίζει ο νέος επικεφαλής της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Μέση Ανατολή Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ Ναΐμ Κάσεμ

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο στο πεδίο της μάχης, ξεκαθαρίζει ο νέος επικεφαλής της Χεζμπολάχ

Οι IDF ζήτησαν από τους κατοίκους επτά κτιρίων στην Νταχίγια, στη νότια Βηρυτό, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ετοιμάζουν νέα αεροπορική επιδρομή

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Πυρά κατά του Νετανιάχου, εξαπέλυσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «θέλει να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» με την «εξάλειψη της παρουσίας της Χεζμπολάχ στο Λίβανο».

Ο Κασέμ ξεκαθάρισε ότι η οργάνωσή του θα συνεχίσει να μάχεται, διευκρινίζοντας: «Μόνο ένα πράγμα θα τερματίσει τον πόλεμο... το πεδίο της μάχης. Δεν περιμένουμε το τέλος μιας πολιτικής πορείας... Θα φέρουμε το Ισραήλ σε μια κατάσταση όπου θα ζητήσει κατάπαυση του πυρός γιατί δεν θα μπορεί πλέον να το κάνει».

Την ίδια στιγμή, οι IDF ζήτησαν από τους κατοίκους επτά κτιρίων στην Νταχίγια, στη νότια Βηρυτό, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς - όπως φαίνεται - ετοιμάζουν νέα αεροπορική επιδρομή.

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