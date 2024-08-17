Τουρκία: Με εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη - Δεν απειλούνται πλέον οικισμοί, δείτε βίντεο
Κάηκαν 17 σπίτια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες - Δεκάδες πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την Τουρκία - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του υπουργού Γεωργίας της Τουρκίας, ο οποίος βρέθηκε στα πύρινα μέτωπα στην Σμύρνη. Όπως είπε το πρωί του Σαββάτου, 69 από τις 72 πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, αναφερόμενος στο μπαράζ των πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, οι φωτιές στις περιοχές Bolu-Göynük, Karabük Ovacık και İzmir Yamanlar παραμένουν ενεργές. Παρά την κατάσταση, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να απειλεί την πόλη.
#CANLI Bakan @ibrahimyumakli: Pazar gününe kadar çok dikkatli olmalıyız. Gerekli hassasiyeti lütfen gösterelim— Akşam Gazetesi (@Aksam) August 17, 2024
https://t.co/PGdvKacrcd pic.twitter.com/F2ePm5HqKm
Με το πρώτο φως της ημέρας, το Σάββατο, στην μάχη για την κατάσβεση ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν.
#izmir'deki orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri tüm gün yangına müdahale etti.— Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü (@konyailtarim) August 17, 2024
Yeşil vatan için #OrmanınKahramanları yangınlarla mücadeleye devam ediyor.@TCTarim @ibrahimyumakli pic.twitter.com/pwBbt4iHPb
Στο πλαίσιο αυτό επικρατεί αισιοδοξία στις τοπικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά δεν φαίνεται να επεκτείνεται περαιτέρω στον αστικό ιστό, με τα περίχωρα της Σμύρνης να μην απειλούνται όπως χθες τη νύχτα.
Δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Σμύρνης, της Μανίσα και του Μπολού καταπολεμούνται με επεμβάσεις από αέρος και ξηράς. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών, İbrahim Yumaklı, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν υψηλό κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές τις επόμενες τρεις ημέρες. Είμαστε σε επιφυλακή για αυτές τις τρεις ημέρες».
Σχετικά με την πυρκαγιά στο Μπολού, δήλωσε ότι η αιτία της ήταν το κάψιμο καλαμιών και σημείωσε ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άτομα επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές. Εδώ είναι η τελευταία κατάσταση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές.
Δείτε βίντεο, η εικόνα της πυρκαγιάς, τις πρώτες πρωινές ώρες
İzmir Çiğili otoyolunda son durum. #izmir #KNYvGS pic.twitter.com/fqEdZAiNCq— İlknur (@Ilknur_ilknur7) August 17, 2024
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχαν καταγραφεί απώλειες ανθρωπίνων ζωών, ωστόσο δεκάδες άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με αναπνευστικά προβλήματα.
Çok acı çok 💔😭#izmir #KNYvGS pic.twitter.com/Nu8EIJSNRn— İlknur (@Ilknur_ilknur7) August 17, 2024
Dünyada cehennemi görmek 💔😭 #izmir #KNYvGS pic.twitter.com/yaVDolxKdP— İlknur (@Ilknur_ilknur7) August 17, 2024
Korkunç görünüyor çok geçmiş olsun. #izmir#izmirdeyangın pic.twitter.com/vTZLdrgLek— Esma (@sirmagosa) August 17, 2024
Şu hale bak önüne geçilemiyor... #izmir #KNYvGS pic.twitter.com/uu8eCOltci— İlknur (@Ilknur_ilknur7) August 17, 2024
Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραήμ Γιουμακλί, αιτία της πυρκαγιάς στο Κορδελιό ήταν φωτιά που άναψαν για πικνίκ. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα. Οι προσπάθειες σύλληψης συνεχίζονται. Η φωτιά στο Οδεμήσιο ξεκίνησε από δύο παιδιά που κάπνιζαν σε χώρο με γρασίδι.
Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανέφερε ότι 3.583 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Σμύρνη, το Αϊδίνιο, το Μπολού, τη Μούγλα και τη Μανίσα.
Σε πολλές περιπτώσεις οι φλόγες εξαπλώθηκαν και πάνω στις στέγες των σπιτιών, τονίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κατά τις ίδιες αναφορές έχουν καεί ήδη 17 σπίτια.
🚨İzmir Yanıyor! Yerleşim yerleri boşaltılıyor. pic.twitter.com/6gxp0GQp73— SHORT NEWS (@NEWSSHORTT) August 16, 2024
Έγινε γνωστό ότι στην περιοχή Yamanlar της περιφέρειας Καρσίγιακα εκκενώθηκαν 87 σπίτια και 45 χώροι εργασίας και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι. Στην ίδια περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε πολλούς χώρους εργασίας σε βιομηχανική περιοχή.
Uydu görüntüsüne göre İzmir'deki orman yangını merkeze doğru ilerliyor. Kuvvetli rüzgarın yönü de yangını merkeze doğru itiyor. Lütfen şahsi arabalarınız ile trafiği kilitlemeyin, ekipler güçlükle ilerliyor...#yangın #izmir #izmiryanıyor #izmiryangın #izmireyardım #Bolu pic.twitter.com/RwwiU3ni4b— BÖRÜ 🐺 (@_elbetbirgn_) August 16, 2024
Χάρτης με τις δασικές πυρκαγιές στην Τουρκία:
Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 16, 2024
Saat 00.05 itibarıyla
• Gün boyu 73 yangın çıktı
• 105 helikopter, 26 uçak, 14 İHA yangınla mücadelede yer alıyor
• 46 yangın kontrol altına alındı
• 27 yangın devam ediyorhttps://t.co/MAhu2ATqfE pic.twitter.com/XVCaPGL6Gp
Δείτε βίντεο από τη χθεσινή μάχη με τις φλόγες:
#izmir yanıyor pic.twitter.com/znwYr564gj— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) August 16, 2024
Update 🔥🇹🇷 #SONDAKİA |#BREAKING— AMIN. (@aminalsultan) August 16, 2024
The fire in Izmir spread to the Toki residences in #Örnekköy.
📌 #izmir | #Turkey | #izmiryangın
about @Weathermonitors https://t.co/SIiyy0dox8 pic.twitter.com/pfKjbypp3x
Yangın Antalya'da da çıkmaya başlamış noluyor nereye gidiyoruz biz kimse çıkıp birşey demeyecekmi #izmiryanıyor#izmir #izmireyardım #Antalya pic.twitter.com/Zj40oLIB1X— Furkan Cetin (@Furkancetintrr) August 16, 2024
Allah kimseyi #izmir cayır cayır yanarken söndürme uçağı almayan hükümete ses çıkarmayıp,— 𝙰𝙻𝙺𝙸𝙼 (@ALKIMwrite) August 16, 2024
NATO toplantısına 5 uçakla gidildiğinde Avrupa bizi kıskanıyor diyecek kadar gerizekalı yapmasın pic.twitter.com/7deLHp3vHx
🛑 Son Dakika | 🔥⚠️ Muğla, Milas'ta da orman yangını var. Rüzgar sebebiyle yayılıyor. #mugla #milas #yangin pic.twitter.com/0SnsoXnecT— Kemalist (@Rs__06_16) August 16, 2024
Arkadaşlar— ZOR (@Siyaderr) August 16, 2024
🚨 🆘 Çok acil ve önemli bir duyuru yayalım #izmir #yangın
pic.twitter.com/3Y5RdURkmf
Arkadaşlar İzmir’de durum çok vahim. Yangın büyüyor! Bütün gündemi buraya çevirmemiz lâzım. Geçmiş olsun canım İzmirim! #izmir pic.twitter.com/gRdfLgrqrT— Atilla Taş (@AtillaTasNet) August 16, 2024
İzmirin dağlarında alevler yükseliyor.#izmir #izmiryangın #izmiryanıyor pic.twitter.com/kBpMzSlcUZ— B@TLİS (@VeysiBabur) August 16, 2024
İzmirin dağlarında alevler yükseliyor.#izmir #izmiryangın #izmiryanıyor pic.twitter.com/kBpMzSlcUZ— B@TLİS (@VeysiBabur) August 16, 2024
Yanıyoruz!— Gudubeddin Hoca (@gudibeddinhoca) August 16, 2024
Yangın şehir içine sıçradı, evler tahliye ediliyor.#Didim pic.twitter.com/Q7mm3QvaKt
Ciğerlerimiz yanıyor#izmirpic.twitter.com/1ZCeESR37S— Zehra Güneş🌿 (@Zehra___Gunes) August 16, 2024
Ciğerlerimiz yanıyor#izmirpic.twitter.com/1ZCeESR37S— Zehra Güneş🌿 (@Zehra___Gunes) August 16, 2024
Bu görüntü beni paramparça etti. Çanakkale yanıyor , Conkbayırı yanıyor …🥹#yangın #çanakkale pic.twitter.com/kJp2C4XbnE— Songül Hızarcı (@sngl_hzrc) August 16, 2024
Bayındır Elifli Köyü'ne çok acil su tankeri takviyesi lazım. #izmir #bayındır #yangın pic.twitter.com/Jh4VGGwMly— Uğur Akbaba (@UgurAkbaba1925) August 17, 2024
Ειδήσεις σήμερα:
Χαλκιδική: Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar - Τρεις στο νοσοκομείο, ο ένας σοβαρά τραυματισμένος\
Ενορχηστρωμένο σχέδιο αρπαγής της Γκρέισλαντ του Έλβις Πρίσλεϊ - 53χρονη πλαστογράφησε την υπογραφή της κόρης του
Άννα Βίσση - Σοφία Καρβέλα: Οι τρυφερές φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr