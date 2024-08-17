Τουρκία: Με εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη - Δεν απειλούνται πλέον οικισμοί, δείτε βίντεο
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Τουρκία: Με εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη - Δεν απειλούνται πλέον οικισμοί, δείτε βίντεο

Κάηκαν 17 σπίτια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες - Δεκάδες πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την Τουρκία - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο

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Με την βοήθεια και των εναερίων μέσων συνεχίζεται η μάχη ενάντια στις πυρκαγιές που περικύκλωσαν την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, μετά από μία εφιαλτική νύχτα κατά την οποία κάηκαν δεκάδες σπίτια στα περίχωρα της πόλης ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν και πάνω από 3.500 κάτοικοι.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του υπουργού Γεωργίας της Τουρκίας, ο οποίος βρέθηκε στα πύρινα μέτωπα στην Σμύρνη. Όπως είπε το πρωί του Σαββάτου, 69 από τις 72 πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, αναφερόμενος στο μπαράζ των πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, οι φωτιές στις περιοχές Bolu-Göynük, Karabük Ovacık και İzmir Yamanlar παραμένουν ενεργές. Παρά την κατάσταση, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να απειλεί την πόλη.


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Με το πρώτο φως της ημέρας, το Σάββατο, στην μάχη για την κατάσβεση ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό επικρατεί αισιοδοξία στις τοπικές αρχές, καθώς η πυρκαγιά δεν φαίνεται να επεκτείνεται περαιτέρω στον αστικό ιστό, με τα περίχωρα της Σμύρνης να μην απειλούνται όπως χθες τη νύχτα.

Δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Σμύρνης, της Μανίσα και του Μπολού καταπολεμούνται με επεμβάσεις από αέρος και ξηράς. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών, İbrahim Yumaklı, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν υψηλό κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές τις επόμενες τρεις ημέρες. Είμαστε σε επιφυλακή για αυτές τις τρεις ημέρες».

Σχετικά με την πυρκαγιά στο Μπολού, δήλωσε ότι η αιτία της ήταν το κάψιμο καλαμιών και σημείωσε ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άτομα επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές. Εδώ είναι η τελευταία κατάσταση σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές.

Δείτε βίντεο, η εικόνα της πυρκαγιάς, τις πρώτες πρωινές ώρες



Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχαν καταγραφεί απώλειες ανθρωπίνων ζωών, ωστόσο δεκάδες άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με αναπνευστικά προβλήματα.


Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανέφερε ότι 3.583 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Σμύρνη, το Αϊδίνιο, το Μπολού, τη Μούγλα και τη Μανίσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραήμ Γιουμακλί, αιτία της πυρκαγιάς στο Κορδελιό ήταν φωτιά που άναψαν για πικνίκ. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα. Οι προσπάθειες σύλληψης συνεχίζονται. Η φωτιά στο Οδεμήσιο ξεκίνησε από δύο παιδιά που κάπνιζαν σε χώρο με γρασίδι.

Σε πολλές περιπτώσεις οι φλόγες εξαπλώθηκαν και πάνω στις στέγες των σπιτιών, τονίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κατά τις ίδιες αναφορές έχουν καεί ήδη 17 σπίτια. 


Έγινε γνωστό ότι στην περιοχή Yamanlar της περιφέρειας Καρσίγιακα εκκενώθηκαν 87 σπίτια και 45 χώροι εργασίας και δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι. Στην ίδια περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε πολλούς χώρους εργασίας σε βιομηχανική περιοχή.


Χάρτης με τις δασικές πυρκαγιές στην Τουρκία:


Δείτε βίντεο από τη χθεσινή μάχη με τις φλόγες:























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