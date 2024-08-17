Τουρκία: Με εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη - Δεν απειλούνται πλέον οικισμοί, δείτε βίντεο

#izmir'deki orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri tüm gün yangına müdahale etti.



Yeşil vatan için #OrmanınKahramanları yangınlarla mücadeleye devam ediyor.@TCTarim @ibrahimyumakli pic.twitter.com/pwBbt4iHPb