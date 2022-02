Σε συναγερμό η διεθνής κοινότητα μετά το διάγγελμα Πούτιν, κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας για να συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ουκρανική κρίση, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το Ελιζέ.



Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ακόμη, από τη μεριά του, ότι συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας.



Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.



«Η αναγνώριση ανεξαρτησίας δύο ουκρανικών επαρχιών αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εφαδικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και τα μέλη της θα αντιδράσουν ενωμένα, αποφασιστικά και με αλληλεγγύη προς την Ουκρανία», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε σχόλιό της μετά το διάγγελμα Πούτιν.







The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.