Παιδικό βιβλίο για τη ζωή του Φάουτσι στην κορυφαία πεντάδα των bestseller στη λίστα των NYT

Στην πρώτη γραμμή της μάχης βρίσκονται εδώ και πάνω από έναν χρόνο και δικαίως αποκαλούνταιαπό την πλειονότητα του κόσμου. Μέσα στο κλίμα αγωνίας για την πορεία της πανδημίας, η άποψή τους έχει βαρύνουσα σημασία και η σύστασή τους αποδεικνύεται σωτήρια. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, και ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ,, με την επιρροή του να είναι τόσο ισχυρή σε όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένα παιδικό, εικονογραφημένο βιβλίο για τη ζωή του επιστήμονα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τα, σύμφωνα με τα βιβλία που προτείνουν οιγια τους μικρούς, σε ηλικία, αναγνώστες.Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις, βρέθηκε στην τέταρτη θέση της λίστας των bestseller, αφήνοντας πίσω βιβλία που επί σειρά ετών κατείχαν σημαντική θέση στη συγκεκριμένη λίστα των New York Times.Μέσα στις σελίδες του δημοφιλούς βιβλίου, που μοιάζει, τα παιδιά θα διαβάσουν τη διαδρομή του Φάουτσι, από το πώς ξεκίνησε την καριέρα του μέχρι το πώς έφτασε να κατευθύνει ένα ολόκληρο υγειονομικό επιτελείο χώρας όσον αφορά στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.Ο λοιμωξιολόγος, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, μεγάλωσε στο Μπρούκλιν.Το βιβλίο, που είναι γραμμένο από την την Kate Messner και εικονογραφημένο από την Alexandra Bye, αφηγείται τη ζωή του Φάουτσι από την παιδική και σχολική ηλικία, μέχρι την. Στο βιβλίο θα βρει κανείς και συμβουλές για επιστήμονες, όπως και πληροφορίες για τα εμβόλια.Στη λίστα βρίσκεται πάνω από τα δημοφιλή ''The Wonderful Things You Will Be'' και ''Dragons Love Tacos'' που επί χρόνια ήταν στην κορυφή.Το βιβλίο γράφτηκε με τη σύμφωνη γνώμη και τη συμβολή του Φάουτσι.