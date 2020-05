Sotheby's - Δημοπρασίες: Ρεκόρ πωλήσεων - Ο πίνακας «Woman with Golden Hair» με το 1,4 εκατ. δολάρια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ανακοίνωσε μια νέα online πώληση έργων τέχνης εμπνευσμένων από τον αποκλεισμό που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.Με τίτλο «I Have to Stay at Home» η δημοπρασία διοργανώθηκε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, με τους επιμελητές του οίκου Sotheby's να εντοπίζουν όλα τα έργα τέχνης στο Λονδίνο και να τα θέτουν προς πώληση στο παγκόσμιο κοινό. Ο τίτλος της δημοπρασίας προέρχεται από την επιγραφή στο έργο του 1986 του Martin Kippenberger, με τίτλο «Copa und Ipa» το οποίο είναι διαθέσιμο για υποβολή προσφορών.Ο καλλιτέχνης δημιούργησε το κολάζ, ενώ ήταν σε ανάρρωση στην Ευρώπη. Είναι ένα νοσταλγικό αφιέρωμα σε ξεχασμένες μέρες στον καλοκαιρινό ήλιο, μια ωδή στις έντονες εβδομάδες που είχε περάσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τον Albert Oehlen τον προηγούμενο χρόνο.Στην επιγραφή γράφει «Ich muβ zuhause bleiben» (I Have to Stay at Home).Πρόκειται για την έκτη διαδικτυακή δημοπρασία έργων σύγχρονης τέχνης που διοργάνωσε ο Sotheby's από την έναρξη του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη, με έσοδα πάνω από 13 εκατομμύρια δολάρια - ποσό διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ του οίκου σε διαδικτυακή δημοπρασία.Ο πίνακας «Woman with Golden Hair» (Η Γυναίκα με τα Χρυσά Μαλλιά» (2018), του George Kondo που εκτιμάται ότι θα πουληθεί γύρω στα 1,4 εκατομμύρια δολάρια είναι το κορυφαίο έργο της δημοπρασίας. Το έργο του καλλιτέχνη «Antipodal Reunion» πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη δημοπρασία του περασμένου μήνα.Άλλα σημαντικά έργα της δημοπρασίας είναι το χάλκινο γλυπτό του Τζεφ Κουνς το 1985 «Snorkel» (Generic), η τιμή του οποίου εκτιμάται ότι φτάνει τα 140.000 δολάρια, η μεταξοτυπία του Άντι Γουόρχολ με τον Κλιντ Ίστγουντ, η οποία εκτιμάται ότι θα πουληθεί έως και 300.000 δολάρια και ένα γλυπτό ρητίνης του 2006 του Ανίς Καπούρ, το οποίο θα μπορούσε να πουληθεί έως και 180.000 δολάρια.Η δημοπρασία θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου.