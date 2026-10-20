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Δωρεάν φάρμακα παχυσαρκίας: Πότε ξεκινά ξανά το πρόγραμμα για 43.500 δικαιούχους
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Δωρεάν φάρμακα παχυσαρκίας: Πότε ξεκινά ξανά το πρόγραμμα για 43.500 δικαιούχους

Τον Νοέμβριο αναμένεται να επανεκκινήσει το πρόγραμμα δωρεάν φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας για 43.500 δικαιούχους, με δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων

Δωρεάν φάρμακα παχυσαρκίας: Πότε ξεκινά ξανά το πρόγραμμα για 43.500 δικαιούχους
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η επανεκκίνηση του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, με δυνατότητα λήψης έως και οκτώ δόσεων για τους 43.500 πολίτες που πληρούν τα κριτήρια. Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ότι στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω» συνεχίζεται και το επιμέρους πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο των απαιτούμενων διαδικασιών.

Οι τελευταίες εκκρεμότητες σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τις φαρμακευτικές εταιρείες και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Η επανέναρξη του προγράμματος τοποθετείται εντός του Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες.
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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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