Συλλογή Λευκών ειδών Άνοιξη - Καλοκαίρι από τα Pennie: Ανανέωσε το σπίτι σου με υπέροχα σεντόνια!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η άνοιξη, στην καρδιά της οποίας βρισκόμαστε, αποτελεί την πιο πολύχρωμη αφορμή, για να μεταμορφώσουμε το χώρο μας εύκολα & γρήγορα, σε ένα περιβάλλον που θα μας γεμίζει θετικότητα και ηρεμία.Η νέα συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2020 από τα Pennie , είναι σχεδιασμένη για να σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Ιδέες, προτάσεις & επιλογές γεμάτες με αποχρώσεις άνοιξης, μοτίβα που ακολουθούν όλες τις διεθνείς τάσεις, πληθώρα σχεδίων που καλύπτουν κάθε στυλ και ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον και προς το δέρμα.Με 45 χρόνια πολύτιμη εμπειρία και πάντα ψηλά στις προτιμήσεις των νοικοκυρών, τα λευκά είδη Pennie μας παρουσιάζουν τους πιο μοναδικούς τρόπους για να φέρετε την άνοιξη στο σπίτι και μαζί μια απολαυστική μυρωδιά του καλοκαιριού που ακολουθεί.Τα λατρεμένα μας παστέλ σε χρωματισμούς σιέλ, πούδρα, λιλά, κίτρινο κυριαρχούν στις κρεβατοκάμαρες μας φέτος, κάνοντας όλα να μοιάζουν πιο γαλήνια και πιο απαλά. Παράλληλα, απολαύστε την εμπειρία ενός stretch υφάσματος σε σεντόνια, παπλωματοθήκες, κατωσέντονα με λάστιχο & μαξιλαροθήκες, που εκτός από απίστευτα φιλικά προς το δέρμα, αφαιρούν από πάνω μας το άγχος του σιδερώματος.Για έντονες, περιπετειώδεις προσωπικότητες που αγαπούν τα ταξίδια (με το σώμα ή το μυαλό), τα βαμβακερά print που αποτυπώνουν τη Savanna & δίνουν ένα αποικιακό στυλ στην κρεβατοκάμαρα, σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν.Ένας ολόκληρος κήπος στο κρεβάτι σας! Ο συγκεκριμένος είναι και στο αγαπημένο χρώμα της πούδρας και θα λατρέψετε τους ευφάνταστους συνδυασμούς του, με ελαφριά πικέ κουβερτάκια, κουρτίνες αλλά και ριχτάρια και μαξιλαράκια διακόσμησης.Το πρώτο κουβερλί της άνοιξης, ας είναι αυτό που σας αξίζει! Μοντέρνα καπιτονέ κουβερλί σε απαλά, τρυφερά υφάσματα micro, θα σας κάνουν να μη θέλετε ποτέ να εγκαταλείψετε το κρεβάτι σας.Πόσα λουλούδια χωράνε στην κρεβατοκάμαρα σας; Επιλέξτε τα πιο προσεγμένα ανοιξιάτικα καπιτονέ κουβερλί με ανάλαφρες λουλουδένιες συνθέσεις σε αποχρώσεις που ξεκουράζουν και χαλαρώνουν.Παραδοθείτε στην πολυτέλεια του 5άστερου! Αφήστε τους χρωματισμούς να αναδιαμορφώσουν τον προσωπικό σας χώρο και τις όμορφες λεπτομέρειες να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό παιχνίδισμα.Δεν τελειώσαμε όμως, με την ανανεωμένη σας κρεβατοκάμαρα!Στα Pennie θα βρείτε επίσης, τα νέα κρεβάτια, στρώματα, ανωστρώματα και ανατομικά μαξιλάρια, που θα σας εξασφαλίσουν τα πιο γλυκά ανοιξιάτικα όνειρα.Δείτε ολόκληρη τη συλλογή στους παρακάτω συνδέσμους:1) https://pennie.gr/Υπνοδωματιο/Σεντονια https://pennie.gr/Υπνοδωματιο/Παπλωματοθηκες

2) https://pennie.gr/Υπνοδωματιο/Παπλωματα To Pennie Atelier με ειδικές κατασκευές & αμέτρητη έμπνευση, ικανοποιεί κάθε σας επιθυμία.Απογειώστε το στιλ στο καθιστικό σας, με ριχτάρια, κουρτίνες, μαξιλαράκια, πλεκτά πούφ, σκαμπώ και μακραμέδες τοίχου. Με λίγες μόνο αλλαγές, θα έχετε ένα ολοκαίνουριο καθιστικό!Δείτε τη συλλογή εδώ: https://pennie.gr/Καθιστικο/Ριχταρια Ξέρετε πόσο μπορεί να αλλάξει το μπάνιο σας, επιλέγοντας διαφορετικού στιλ πετσέτες και ταπέτα; Τόσο που δεν μπορείτε ούτε να το φανταστείτε! Ανακαλύψτε τα χρώματα και τα σχέδια που προτιμάτε, πάντα in style και με υψηλή απορροφητικότητα.Δείτε τη συλλογή εδώ: https://pennie.gr/Μπανιο/Πετσετες Πάντα πιστοί στην πολύχρονη και άκρως επιτυχημένη συνεργασία μας με επαγγελματίες της φιλοξενίας και της εστίασης , σας παρουσιάζουμε την εντυπωσιακή συλλογή Hotel & Yacht Deco Pennie. Μέσα της θα βρείτε high-quality επιλογές σε αμέτρητα σχέδια, χρώματα και μοτίβα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Γνωρίστε την best seller συλλογή Premium σεντονιών ξενοδοχείου από τα Pennie To Pennie Atelier με ειδικές κατασκευές & αμέτρητη έμπνευση, ικανοποιεί κάθε σας επιθυμία.Βρείτε την άνοιξη και το καλοκαίρι στις συλλογές Pennie και χαζέψτε με την ησυχία σας τα νέα προϊόντα στο www.pennie.gr καθώς και στο blog Pennie