Η Αθήνα μέσα από την τέχνη του δρόμου και της επανάστασης
Η Αθήνα μέσα από την τέχνη του δρόμου και της επανάστασης
Ζωντανές μνήμες και συνομιλίες ετών, αποτυπωμένες σε τοίχους κτηρίων και σε τυφλές όψεις της πόλης.
Η Αθήνα είναι μια πόλη που αναπνέει μέσα από τους τοίχους της. Κάθε στενό, κάθε γωνία, κάθε σκουριασμένη καγκελόπορτα και κάθε τυφλή όψη πολυκατοικίας διηγείται μια ιστορία που αρνείται να ξεχαστεί. Το street art στην πρωτεύουσα δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική παρέμβαση ή μια σύγχρονη εικαστική τάση: είναι ο παλμός της ζωντανής συλλογικής μνήμης, ένα ανεξίτηλο ημερολόγιο αγώνων, τραυμάτων και ελπίδας. Με αφορμή την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, μια περιήγηση στην αθηναϊκή street art γίνεται αφορμή για να ανακαλύψουμε μια άλλη πλευρά της πρωτεύουσας· εκείνης που μιλά για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εκφράζεται.
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