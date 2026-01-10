7 ξεχωριστά ξενοδοχεία-προορισμοί για το «reset & restart» της νέας χρονιάς
7 ξεχωριστά ξενοδοχεία-προορισμοί για το «reset & restart» της νέας χρονιάς
Μοναδικά καταλύματα για να ξεκινήσουμε το 2026 με ουσιαστική σύνδεση με τον εαυτό μας και τη φύση
Πολλές φορές το ιδανικό ταξίδι δεν είναι αυτό που σε μεταφέρει σ’ ένα προορισμό καινούργιο και συναρπαστικό ή γνώριμο και αγαπημένο, αλλά αυτό που σε φέρνει σ΄επαφή με τον εαυτό σου. Και συχνά, το ταξίδι που πραγματικά μας ανανεώνει δεν μετριέται σε χιλιόμετρα ή νέες εμπειρίες, αλλά σε στιγμές σύνδεσης με τον κόσμο γύρω μας κι επαφής με τη φύση, στο χρόνο και στις μικρές πολυτέλειες που μας επιτρέπει ν΄αφιερώσουμε στον εαυτό μας. Είναι οι πρωινοί περίπατοι στο δάσος, οι ατέλειωτες ακροθαλασσιές που φαίνονται δικές μας και η αίσθηση της άμμου κάτω από τα πόδια μας, οι ήσυχες ώρες σε ένα καταφύγιο που μας αποφορτίζει, η επιβίβαση σε ένα τρένο, ένα παραδοσιακό πλοιάριο ή ένα τζιπ για να ξεκινήσει μια περιπέτεια που δεν θα διευρύνει μόνο τους ορίζοντές μας, αλλά θα μας θυμίσει το «είναι», τα «θέλω» και τις βαθύτερες ανάγκες μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
