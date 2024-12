Μια γευστική περιπλάνηση στα ιστορικά καφενεία της Λευκωσίας

Το πρωινό φως λούζει την ανακαινισμένη πλατεία Ελευθερίας όταν συναντώ την Ιλιάνα Κουλαφέτη, η οποία μαζί με τον Χρήστος Μιχάλαρο, έχουν δημιουργήσει το project «People of Cyprus». Το αεράκι μας συντροφεύει καθώς ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε μια μοναδική περιήγηση με τίτλο «Στα βήματα της χόβολης», μια διαδρομή που υπόσχεται να μας μυήσει στην πλούσια κουλτούρα των παραδοσιακών καφενείων της Λευκωσίας.Εξάλλου, ο λόγος που βρίσκομαι στη Λευκωσία σχετίζεται με την γαστρονομία καθώς η Λευκωσία βραβεύτηκε ως Best Beverage Experience for Culinary Travellers 2024 στα Global Culinary Awards 2024. Η Μαρία Αθανασοπούλου, ως επικεφαλής του WFTA απένειμε στον πρόεδρο του ΕΤΑΠ Λευκωσίας, κ. Θεόδωρος Κρίγκος, το βραβείο ενώ αντίστοιχα στον δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο, την πιστοποίηση «Πρωτεύουσα Γαστρονομίας» για το 2024, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες προώθησης των γαστρονομικών προσφορών της πόλης στο πλαίσιο της καμπάνιας «Taste Nicosia».Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr