Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα Mini Poodles και στα Toy Poodles
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα Mini Poodles και στα Toy Poodles

Τα Poodles είναι πανέξυπνα σκυλιά, με φοβερό χαρακτήρα, υπέροχη εμφάνιση και εξαιρετικές ικανότητες.

Τα Poodles έχουν χρησιμοποιηθεί ως σκύλοι πολέμου αλλά και για κυνήγι πτηνών. Υπάρχει μια μικρή διαφωνία μεταξύ Γερμανών και Γάλλων για την προέλευση της συγκεκριμένης φυλής. Ωστόσο, η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι τα Poodles έχουν τις ρίζες τους στη Γερμανία, με το όνομά τους να προέρχεται από τη γερμανική λέξη “pudel” ή “pudelin” που σημαίνει “πλατσουρίζει στα νερά”.

Οι σκύλοι αυτοίο χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους, οι οποίες είναι τα Standard Poodles, τα Medium Poodles, τα Miniature (Mini) Poodles και τα Toy Poodles.

