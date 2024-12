Βοηθάμε τα αδέσποτα ζώα: Έρχονται τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ των φιλοζωικών

Είναι τόσα πολλά τα αδέσποτα ζώα που φροντίζουν τα φιλοζωικά σωματεία που τα μπαζάρ αυτά τους δίνουν μια μικρή ανάσα.





Είναι ο μόνος τρόπος να συγκεντρωθούν χρήματα για τις αμέτρητες ανάγκες των αδέσποτων ζώων που φροντίζουν οι εθελοντές. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε περίθαλψη, στειρώσεις, φιλοξενίες, φάρμακα και φυσικά τροφές.







Ο αγώνας αυτών των ανθρώπων είναι τεράστιος και καθημερινός, οπότε η συμμετοχή μας σε αυτά είναι μια επιβράβευση για αυτούς αλλά πάνω από όλα και μια σημαντική βοήθεια στα αδέσποτα ζώα που έχουν τόσο πολύ την ανάγκη όλων.



Προγραμματίστε λοιπόν αυτές τις μέρες να περάσετε από ένα τέτοιο μπαζάρ και κάντε από εκεί τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας. Θα βρείτε τα πάντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Δωράκια για εσάς, για τους φίλους σας αλλά και για το κατοικίδιό σας. Βοηθάμε τους εθελοντές για να βοηθούν όσα περισσότερα ζώα γίνεται.







ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ





Η φιλοζωική ομάδα ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο παζάρι της την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στο κτίριο της Τσαμαδού 15 στα Εξάρχεια, από τις 11:00 έως τις 16:00. Εκεί θα βρείτε υπέροχα χριστουγεννιάτικα είδη, φούτερ, ημερολόγια, βιβλία, πατάκια χριστουγεννιάτικα με γατούλες, κάλτσες και άλλα πολλά.



Θα περάστε πραγματικά πολύ όμορφα και θα βοηθήσετε την ομάδα που τόσο πολύ έχει ανάγκη.



Οι εθελοντές του φιλοζωικού συλλόγου Πήγασος Φιλοζωική Ραφήνας Πικερμίου σας προσκαλούν στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο παζάρι τους που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, στο Βαγόνι, Λεωφ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, έναντι γηπέδου Ραφήνας.



Τα χριστουγεννιάτικα πραγματάκια που μπορείτε να αγοράσετε, όπως στολίδια, γούρια, διάφορα υπέροχα δωράκια για όλους, γλυκά και πολλά άλλα θα σας ενθουσιάσουν και θα σας φτιάξουν τη διάθεση.



Φιλοζωικός Νέας Φιλαδέλφειας





Ο Φιλoζωικός Ν. Φιλαδέλφειας σας περιμένει με χαρά να κάνετε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στο ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας, στη Λεωφόρο Δεκελείας 154. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ιατρική περίθαλψη, την τροφή και την ευζωία των πολλών αδέσποτων που φροντίζει ο σύλλογος.



Παρά τις όποιες αντιξοότητες, τις συνεχείς εγκαταλείψεις και τις δυσκολίες, οι εθελοντές του συλλόγου πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να ελπίζουμε ότι οι θλιβερές ιστορίες εγκατάλειψης και κακοποίησης θα μετατραπούν σε ευτυχισμένες και παραμυθένιες ζωές πρώην αδέσποτων πλασμάτων.



ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ





Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Δήμου, στο παλιό νεκροταφείο Περάματος, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Εκεί θα βρείτε το όμορφο ημερολόγιο του συλλόγου για το 2025, πολλά χριστουγεννιάτικα είδη, βιβλία, αξεσουάρ για τους αγαπημένους μας φίλους και πολλά άλλα.



Tip: Υπάρχει χώρος για να κάνουν βολτούλα και τα δικά σας ζωάκια. Η πρόσβαση είναι εύκολη, όπως και το πάρκινγκ.



Φιλοζωικό Σωματείο Νίκαιας-Κερατσινίου





Οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Νίκαιας-Κερατσινίου σας προσκαλούν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου στο χριστουγεννιάτικο παζάρι τους, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο ”Μάνος Λοίζος”, Θηβών 245, στη Νίκαια. Το μπαζάρ θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα τελειώσει στις 8 το βράδυ. Παρόντες θα είναι και κάποιοι από τους υπέροχους σκύλους που φροντίζει η ομάδα και αναζητούν σπίτι.



Εκεί θα βρείτε το νέο ημερολόγιο του 2025 του σωματείου, τις ημερήσιες ατζέντες 2025, όμορφες κούπες, μπλουζάκια, είδη pet, βιβλία, παιχνίδια και άλλα πολλά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των ζώων που φροντίζει καθημερινά το σωματείο.



Tip1: Ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους μικρούς μας φίλους.



Tip2: Μπορείτε να φέρετε και τον δικό σας τετράποδο φίλο.



Φιλοζωική Ομάδα Μαρκόπουλο Πόρτο Ράφτη





Η Φιλοζωική Ομάδα Μαρκόπουλο Πόρτο Ράφτη – Filozoiki Markopoulo Porto Rafti διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της και σας περιμένει όλους. Το μπαζάρ θα γίνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Δήμου Μαρκοπούλου.



Κάντε μια βόλτα από το γιορτινό μπαζάρ της ομάδας και ψωνίστε υπέροχα δωράκια για εσάς και τους φίλους σας, όπως χριστουγεννιάτικες κατασκευές, είδη διακόσμησης, βιβλία, ρούχα, γλυκά και πολλά άλλα. Ενισχύστε τους ανθρώπους που βοηθάνε τα ζώα, που τόσο έχουν την ανάγκη μας.



SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης





Το σωματείο SAVE Stray Animals and Volunteers, Εθελοντές και Αδέσποτα Λυκόβρυσης Πεύκης διοργανώνει το δικό του μπαζάρ στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στο BOZAR CAFE, Πίνδου 31, στην Πεύκη. Το μπαζάρ θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα.



Όσοι θέλετε να ενισχύσετε το έργο των εθελοντών, κάντε μια βόλτα από εκεί και μέσα σε μια υπέροχη φιλοζωική ατμόσφαιρα, αγοράστε δωράκια για εσάς και τους φίλους σας, σε πολύ καλές τιμές. Οι χριστουγεννιάτικες δημιουργίες από τους εθελοντές του σωματείου θα σας αρέσουν πολύ.



Stray.gr Σωματείο Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων





Στον Πολυχώρο Σπούτνικ, Κεραμεικού 46 & Μυλλέρου στο Μεταξουργείο, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του Stray.gr – Σωματείο Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.



Εδώ θα κάνετε τα ψώνια σας, θα συμμετέχετε στη λαχειοφόρο αγορά και θα περάσετε υπέροχα παρέα με τους εθελοντές του σωματείου αλλά και τους άλλους επισκέπτες. Το πιο σημαντικό δε από όλα είναι ότι με τις αγορές σας στηρίζετε τα αδέσποτα ζωάκια που βοηθάει το σωματείο.



Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης





Γούρια, βιβλία, χριστουγεννιάτικα στολίδια, διακοσμητικά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σας περιμένουν στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της ZΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ -ILIOUPOLIS ANIMAL WELFARE UNION, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης, Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη.



Στο μπαζάρ εκτός από τα ψώνια σας, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους εθελοντές, να ενημερωθείτε για το έργο τους αλλά και για τα ζώα που φροντίζουν και έχουν ανάγκη από ένα μόνιμο σπίτι.



Τα Φαντάσματα του Ασπρόπυργου





Δραστηριοποιείται σε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές της Αθήνας για τα αδέσποτα, τον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τη φιλοζωική ομάδα ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, η οποία διοργανώνει το ετήσιο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου και στις 20, 21 και 22 Δεκεμβρίου στο πατάρι του kotes X booze, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα.



Στο μπαζάρ θα βρείτε αμέτρητα πράγματα, σε πολύ καλές τιμές, όπως το ημερολόγιο του 2025 της ομάδας, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, κοσμήματα, ρούχα, αξεσουάρ, βιβλία και φυσικά τα logo της ομάδας για να γεμίσετε τις τσάντες σας και να κάνετε δώρα στον εαυτό σας αλλά και σε αυτούς που αγαπάτε.



Όλα τα έσοδα θα πάνε για τις ανάγκες των αμέτρητων τετράποδων φαντασμάτων που φροντίζουν οι εθελοντές της ομάδας. Στην περιοχή λέγεται ότι ζουν 3 με 4 χιλιάδες αδέσποτα ζώα.



Το ωράριο του μπαζάρ είναι: Παρασκευή 18.00-22.00, Σάββατο 11.00-22.00 και Κυριακή 11.00-22.00.



Nine Lives Greece– Οι Εφτάψυχες





Ετοιμαστείτε να μπείτε στο γιορτινό πνεύμα. Ετοιμαστείτε για μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, η ομάδα Nine Lives Greece σας περιμένει στο χριστουγεννιάτικο παζάρι της που θα πραγματοποιηθεί στο TAF (The Art Foundation), Νορμανού 5, Αθήνα, από τις 12:00 έως τις 19:00.



Ανακαλύψτε μοναδικές ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα, συναντήστε άλλους λάτρεις της γάτας και υποστηρίξτε το έργο των ακούραστων εθελοντών της ομάδας, οι οποίοι ανυπομονούν να σας γνωρίσουν και να σας μιλήσουν για όσα κάνουν αλλά και για τα ζωάκια που ψάχνουν σπίτι.



Φιλοζωικό Σωματείο Οδυσσέας – Animals Protection Odysseas





Το Φιλοζωικό Σωματείο Οδυσσέας – Animals Protection Odysseas που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ζωγράφου ετοιμάζει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του για τα αδέσποτα σκυλάκια του καταφυγίου Ζωγράφου, το οποίο θα γίνει στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, στη Λ. Παπάγου 118, Ζωγράφου. Οι ώρες του μπαζάρ είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.



Προμηθευτείτε τα χριστουγεννιάτικα -και όχι μόνο- δωράκια σας και βοηθήστε τα ζωάκια που ζουν στο καταφύγιο να έχουν μια καλύτερη ζωή.



ΕΣΠΙ-Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών





Φέτος, για άλλη μία χρονιά, ο ΕΣΠΙ-Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του, το οποίο θα έχει τα πάντα. Μουσική, φαγητό, ποτό, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Σε αυτό θα έχετε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους τετράποδους φίλους που έχει σώσει και φροντίζει ο σύλλογος, οι οποίοι κάποτε ήταν εγκαταλειμμένοι ή κακοποιημένοι και πλέον έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία καλύτερη ζωή, χάρη στην υποστήριξη όλων.



Το μπαζάρ θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, 3ο χλμ. Οδός Μυρρινούντος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.



Η είσοδος είναι 5 ευρώ και περιλαμβάνει και έναν λαχνό για την κλήρωση των δώρων.



Επισκεφτείτε το μπαζάρ του συλλόγου και περάστε μια όμορφη, χριστουγεννιάτικη μέρα. Βοηθήστε τους ανθρώπους του ΕΣΠΙ να συνεχίσουν να στηρίζουν τα ιπποειδή που έχουν ανάγκη. Η βοήθειά σας είναι πιο πολύτιμη από ποτέ και κάθε συμμετοχή σας κάνει τη διαφορά.



Φιλοζωική Βοήθεια ” Μεριμνώ” Stray care Merimno





Η φιλοζωική ομάδα Φιλοζωική Βοήθεια ” Μεριμνώ” Stray care Merimno διοργανώνει το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της Σάββατο και Κυριακή 14 και 15 Δεκεμβρίου στο καφέ θεάτρου Σάρα Μαρκοπούλου, από τις 11:00-20:00 και το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στο καφέ Remezzo, στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη, από τις 11:00-22:00.



Από τις 20:00 μέχρι τις 22:00 θα σας κρατήσει συντροφιά η Μουσική Παιδεία με μουσική και τραγούδια και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στο καφέ Remezzo από τις 11:00-19:00. Στο μπαζάρ θα βρείτε όμορφα γούρια, ρόδια ζωγραφισμένα στο χέρι, χειροποίητα αντικείμενα τέχνης, επώνυμα καλλυντικά,, δώρα για τους μικρούς μας φίλους. Οι εθελοντές της ομάδας σας περιμένουν όλους.



KAZ Shelter For Stray Animals – Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων





Σημειώστε την ημερομηνία. 14 και 15 Δεκεμβρίου έρχεται το χριστουγεννιάτικο παζάρι του συλλόγου KAZ Shelter For Stray Animals – Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Το παζάρι θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Ριζάρη 2 και Βασ. Σοφίας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.



Αγοράστε δωράκια, ρούχα, αξεσουάρ, πραγματάκια για κατοικίδια, μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, βιβλία, στολίδια, διακοσμητικά, λαχνούς για τη λαχειοφόρο αγορά και περάστε μια υπέροχη μέρα.



ΣΠΑΖ (Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων)





Το 37ο χριστουγεννιάτικο παζάρι του ΣΠΑΖ ( Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων) έρχεται με πολλές εκπλήξεις στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, στο Διασχολικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Επαμεινώνδα 30, Γλυφάδα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.



Στο μπαζάρ θα βρείτε: Έναν υπέροχο μπουφέ με σπιτικά γλυκά και αλμυρά φτιαγμένα με πολλή αγάπη. Θα βρείτε καφέ και τσάι, αναψυκτικά και σαγκρία.



Στους πάγκους των καλεσμένων θα δείτε όλων των ειδών καλούδια, όπως μοναδικά δώρα και δημιουργίες, φτιαγμένα ένα ένα με αγάπη και μεράκι από τους εκλεκτούς χειροτέχνες του συλλόγου. Στους άλλους τεράστιους πάγκους θα υπάρχουν μεταχειρισμένα είδη σε τόσο καλή κατάσταση που θα νομίζετε ότι είναι καινούργια- τα περισσότερα είναι. Επίσης ρούχα, βιβλία, είδη σπιτιού, συλλεκτικές μπλούζες του ΣΠΑΖ, φούτερ, και το νέο ημερολόγιο-έκπληξη. Θα βρείτε και αυτή τη φανταστική γυάλα με τα μικρά μαγικά χαρτάκια, της τόμπολας. Σχεδόν όλοι κερδίζουν αμέσως.



Θα βρείτε επίσης τα χαρτάκια για την πλούσια λαχειοφόρο, όπου μπορείτε να κερδίσετε αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία, γεύματα σε πανάκριβα εστιατόρια, κομμωτήρια, στιγμές σε σπα και άλλα.



Τέλος θα υπάρχουν χώροι στους οποίους τα μικρά παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά μαθαίνοντας πολλά όμορφα πράγματα για τα ζώα. Υπάρχει κάτι καλύτερο;



Cat rescue Athens





Οι εθελοντές της φιλοζωικής ομάδας Cat Rescue Athens σάς προσκαλούν στα δύο μπαζάρ που κάνουν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου και στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στο LALUK Cafe Bar, Γεωργίου Ολυμπίου 15, Κουκάκι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.



Και τι δεν θα βρείτε εδώ: Υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια, πανέμορφες κούπες, τσάντες, αξεσουάρ, μεταχειρισμένα βιβλία και ρούχα, σπιτικά vegan γλυκά. Με άλλα λόγια του κόσμου τα καλούδια.



Cat Rescue Athens…until every last cat is loved.



Αδέσποτα Εξάρχεια





Τα Αδέσποτα Εξάρχεια ετοιμάζονται πυρετωδώς για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ τους. Το μπαζάρ θα γίνει την Κυριακή στις 22 Δεκεμβρίου, μπροστά από τους ”5 δρόμους”, στην Κωλέττη και Σουλτάνη 1, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.



Ελάτε από εδώ μια βόλτα και νιώστε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε έναν χώρο με ωραίους ανθρώπους και αισιόδοξη διάθεση. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά που θα βρείτε για να αγοράσετε, όπως κούπες, τσάντες, μπλούζες, κοσμήματα, βιβλία, ρούχα και πολλά άλλα, θα σας ενθουσιάσουν. Δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Όσοι μάλιστα είστε και vegan θα βρείτε vegan φαγητά και γλυκά.



Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών ΦΟΣ





Μπορεί τα περισσότερα μπαζάρ να γίνονται στην Αθήνα, κάτι που είναι λογικό, υπάρχουν όμως και εκτός Αττικής φιλοζωικές που ετοιμάζουν και εκείνες τα δικά τους. Στις Σέρρες ο Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών ΦΟΣ, οι εθελοντές του οποίου κάνει τεράστιο αγώνα για να σώσουν αδέσποτα αλλά και άλλα ζώα, προσκαλεί όλους τους φιλόζωους πολίτες στις 18, 19 και 20 Δεκέμβρη στα σπιτάκια του δήμου, στην πλατεία Ελευθερίας (άγαλμα Εμμανουήλ Παππά), σε ένα χριστουγεννιάτικο event που θα σας φτιάξει τη διάθεση.



Αγοράστε τα δωράκια σας και στηρίξτε το έργο τον εθελοντών του ΦΟΣ.



ADESPOTOULIA XANTHIS





Αν βρίσκεστε στην Ξάνθη ή τη γύρω περιοχή, οι ακούραστοι εθελοντές της ομάδας Adespotoulia Xanthis διοργανώνουν το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ τους για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν κάποια χρήματα ώστε να βοηθήσουν τα αμέτρητα ζώα που φροντίζουν. Το μπαζάρ θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Θα γίνει στο μαγαζάκι της ομάδας, Your Good Karma Shop, Περγάμου 14 και Δαγκλή γωνία, από τις 10:00 μέχρι τις 20:00.



Η μεγάλη και πολύ σπουδαία δράση της ομάδας είναι γνωστή. Το να τους στηρίξουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό.



Help Horses Ymittos





Οι εθελοντές της ομάδας Help Horses Ymittos σας καλούν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο κτήμα τους, στο οποίο φροντίζουν αλογάκια του Υμηττού, για το πρώτο Christmas Gathering, από τις 12:00 έως τις 19:00. Θα είναι πραγματικά μια ξεχωριστή μέρα γεμάτη ζεστασιά, θαλπωρή και αλληλεγγύη.



Τι σας περιμένει:



Ξενάγηση στο κτήμα και γνωριμία με τα υπέροχα αλογάκια.



Christmas Market σε έναν παραμυθένιο κλειστό χώρο (κτήμα Ιπποστάσιο Μεϊμαρίδη), γεμάτο δημιουργίες και προτάσεις για τις γιορτινές σας αγορές.



Χριστουγεννιάτικα εδέσματα, ζεστό κρασί, buffet και άλλες λιχουδιές για να ζεσταθούν οι καρδιές.



Το μοναδικό THE VANTASTIC BAR που θα σας προσφέρει προσφέρουν νερά, αναψυκτικά, μπύρες και πολλά ακόμη.



Το Wash N Roll Pet Grooming Van, για τον καλλωπισμό στα αγαπημένα σας κατοικίδια αυτές τις γιορτινές ημέρες.



Όλα αυτά, με μια συνεισφορά – δωρεά 15€, που θα στηρίξει:

-Την αγορά τροφών των αλόγων

-Τις κατασκευές στο κτήμα

-Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλα σημαντικά έξοδα των αλόγων του Υμηττού αλλά και των εξόδων νοσηλείας των αλόγων που νοσηλεύτηκαν από το Καρυδοχώρι Σερρών.



Οι εθελοντές της ομάδας δίνουν έναν τεράστιο αγώνα με πολλά έξοδα για όλα αυτά τα παρατημένα άλογα του Υμηττού. Ας τους βοηθήσουμε.



Εδώ είναι ο χάρτης της διεύθυνσης https://maps.app.goo.gl/4ddNbuy6nBSwcmv67?g_st=ic



Αδεσποτάκια Ζωγράφου





Τα Αδεσποτάκια Ζωγράφου είναι έτοιμα για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ τους, το οποίο θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου, από τις 11.30-17:30, στην Πλατεία Άνοιξη του Ζωγράφου.



Τα αδέσποτα στην περιοχή είναι αμέτρητα και οι λιγοστοί εθελοντές δίνουν έναν τεράστιο αγώνα για φροντίσουν όσα περισσότερα μπορούν. Στο μπαζάρ τους θα βρείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα για να αγοράσετε και να κάνετε δώρα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύετε τη μεγάλη προσπάθειά τους.



Είστε όλοι προσκεκλημένοι στην όμορφη αυτή μέρα που είναι αφιερωμένη στα ζωάκια που ζουν στους δρόμους του δήμου και προσπαθούν να επιβιώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.



StrayCare.gr Αδέσποτη Φροντίδα





Ένα επίσης μπαζάρ που δεν πρέπει να χάσετε είναι αυτό της εθελοντικής ομάδας StrayCare.gr Αδέσποτη Φροντίδα. Το μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, στο OMIKRON 2, Βουτάδων 42, Γκάζι.



Όμορφα διακοσμητικά, δωράκια για όλους, στολίδια, βιβλία, πολλές άλλες εκπλήξεις και οι ακούραστοι εθελοντές της ομάδας σάς περιμένουν για να κάνετε τις αγορές σας και να νιώσετε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ενισχύουμε το έργο τους γιατί μόνο εμάς έχουν.

05.12.2024, 14:10