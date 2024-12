3 πράγματα που πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε γάτες στη βόλτα με τον σκύλο σας

Οι σκύλοι και οι γάτες, παρά τα όσα λένε οι κακές γλώσσες, μπορούν να γίνουν φίλοι.





Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σκύλοι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις γάτες. Τις πλησιάζουν, τις μυρίζουν και φέρονται φιλικά. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές γάτες. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Σκύλοι που δεν έχουν καθόλου καλή διάθεση όταν δουν μια γάτα. Μπορεί να της επιτεθούν, να την κυνηγήσουν, να αρχίσουν να γαβγίζουν σαν τρελοί. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές γάτες, οι οποίες, μόλις δουν σκύλο, θέλουν στην κυριολεξία να του βγάλουν τα μάτια. Όλα αυτά είναι απολύτως φυσικά.







Όταν όμως πάμε βόλτα με τον σκύλο μας, καλό θα ήταν να μη γίνονται πειράματα, όσο φιλικός και αν είναι. Είμαστε απόλυτα σίγουροι πώς θα αντιδράσει; Επίσης, το πιο βασικό. Είναι η άγνωστη γάτα που θα συναντήσετε φιλική;



Για αυτό το πρώτο και πιο βασικό που πρέπει να κάνετε όταν βρίσκεστε έξω με τον σκύλο σας είναι να είστε σε εγρήγορση ώστε να μπορέσετε, αν γίνει κάτι, να αντιδράσετε σωστά και να τον προστατεύσετε. Και όχι μόνο αυτόν αλλά και τη γάτα.









Οι νόμοι για το λουρί δεν έγιναν τυχαία. Ένα ζώο χωρίς λουρί, όσο εκπαιδευμένο και αν είναι, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να μπλέξει σε άσχημες καταστάσεις. Και φυσικά να χαθεί.



Πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι φοβούνται έναν σκύλο ανεπιτήρητο. Θα πρέπει να δείξουμε σεβασμό σε αυτό. Και πολλά επίσης ζώα μπορεί να φοβηθούν έναν σκύλο ελεύθερο. Τόσο σκύλοι όσο και γάτες. Για αυτό τηρούμε τους νόμους και έχουμε πάντα τον σκύλο μας με λουρί. Όταν έχουμε το ζώο μας με λουρί, έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ξαφνικά.



Οι αδέσποτες γάτες στη χώρα μας είναι εκατομμύρια. Βρίσκονται παντού. Είναι οι πρώτες που θα συναντήσει κανείς μόλις βγει από το σπίτι του. Και εμείς φυσικά που πάμε βόλτα τον σκύλο μας. Κάποιες είναι φιλικές και ίσως δεν φύγουν όταν θα περνάει από δίπλα ο σκύλος. Οι περισσότερες βέβαια θα εξαφανιστούν μόλις τον δουν.



Θα σας πούμε τρία πράγματα που καλό θα ήταν να ακολουθήσετε αν στη βόλτα μαζί του, δείτε μια γατούλα.



1. Χρησιμοποιούμε τις εντολές που έμαθε ο σκύλος μας στην εκπαίδευση



Θα πάρουμε ως δεδομένο ότι ο σκύλος σας είναι εκπαιδευμένος- έστω και στα βασικά. Στις εντολές που πρέπει να γνωρίζει είναι και το ”μείνε”. Αυτή η εντολή είναι πολύ σημαντική, ζωτικής σημασίας θα λέγαμε.



Ας δούμε ένα παράδειγμα: Στρίβουμε σε ένα δρόμο και ξαφνικά δίπλα μας είναι μια γάτα. Εμείς αμέσως πρέπει να πούμε την εντολή ώστε να μην έχουμε απρόοπτα. Και φυσικά τραβάμε προς το μέρος μας το λουρί- και τον σκύλο φυσικά. Για να προλάβει να μην κάνει κάποια κίνηση αλλά και να έχει χρόνο να φύγει η γάτα μακριά. Αν υπακούσει σε αυτό που θα του πούμε, τον επιβραβεύουμε με μια λιχουδιά.





2. Κρατάμε καλά το λουρί



Βλέποντας μια γάτα, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Κυρίως αν αυτή είναι φιλική. Κρατάμε καλά το λουρί του σκύλου μας, κοντά μας, και δεν το έχουμε χαλαρό. Ένα δευτερόλεπτο χρειάζεται για να μας ξεφύγει ο σκύλος, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Στη φύση του είναι να κυνηγήσει τη γάτα. Δεν κάνει κάτι παράλογο. Και φυσικά δεν θα μας προειδοποιήσει. Αν μάλιστα δεν είναι και εκπαιδευμένος, η προσοχή μας πρέπει να είναι διπλή.



Αμέσως θα ξεκινήσει το κυνήγι της γάτας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις θα καταφέρει να την πιάσει. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Το ότι είναι αδέσποτη δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα. Έχει δικαίωμα στη ζωή όπως ακριβώς και το δικό σας ζώο. Και αυτό που θα συμβεί, δεν θα πρέπει να το χρεώσουμε στον σκύλο μας. Είναι δικό μας λάθος. Για αυτό το λουρί δεν πρέπει να είναι ποτέ χαλαρό όταν πλησιάζουν είτε άνθρωποι είτε ζώα.



Αν τώρα είναι εκπαιδευμένος, με το που θα σας φύγει, θα πρέπει αμέσως να του φωνάξετε την εντολή που του έχετε μάθει για αυτές τις περιπτώσεις, όπως ”μείνε”. Αν υπακούσει, και σε αυτή την περίπτωση, τον επιβραβεύετε με μια λιχουδιά.





3. Δεν πλησιάζουμε τη γάτα, δεν την ενοχλούμε- ακόμα και αν δείχνει φιλική



Δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες σκύλου, οι οποίοι αντί να πάρουν τον σκύλο τους μακριά, από μια γάτα, τον πάνε εκεί κοντά. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτούς που το κάνουν επίτηδες. Αλλά σε όσους το κάνουν αφελώς σκεπτόμενοι ότι αφού δεν έφυγε μακριά η γάτα, είναι φιλική. Και έχοντας και εσείς φιλικό σκύλο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Λάθος. Το ένστικτο του ζώου είναι πάνω από όλα, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πώς το καθένα θα αντιδράσει.



Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβούν πολλά. Η γάτα μπορεί να φαίνεται χαλαρή και φιλική, όμως όταν δει σε απόσταση αναπνοής τον σκύλο, να πανικοβληθεί και να του επιτεθεί. Μπορεί επίσης να μη βλέπει ή να μην ακούει καλά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στον σκύλο σας. Όταν πλησιάσει και δεχτεί επίθεση από τη γάτα, να μην κάτσει άπραγος.



Ένα δεύτερο λάθος που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων στη βόλτα είναι να πλησιάζουν τις γάτες όταν τρώνε είτε εκούσια είτε ακούσια. Σε πολλά σημεία στο δρόμο βάζουμε τροφή για τις αδέσποτες γάτες. Πηγαίνοντας ο σκύλος βόλτα, θα μυρίσει την τροφή και θα θελήσει να πλησιάσει. Θα τραβήξει το λουρί και θα θελήσει να πάει προς τα εκεί. Ακόμα και αν δεν βλέπουμε μια γάτα να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, σίγουρα κάποια θα είναι εκεί κοντά. Δεν τον αφήνουμε να πάει. Γιατί πολύ πιθανόν να συμβούν αυτά που περιγράψαμε πιο πάνω.



Οι αδέσποτες γάτες είναι πολύ ευάλωτες. Έχουν να αντιμετωπίσουν αμέτρητους κινδύνους στους δρόμους. Και για αυτό οφείλουμε να τις προστατέψουμε. Αλλά να προστατέψουμε και το δικό μας ζώο. Για αυτό εκπαιδεύστε τον σκύλο σας να μην τις κυνηγάει, κρατήστε τον με το λουρί καλά και μην πλησιάζετε τις γατοαποικίες ή και μία γάτα που μπορεί να φαίνεται φιλική. Μόνο έτσι θα προλάβετε κάποια δυσάρεστα και θα είναι και η βόλτα σας ασφαλής και ευχάριστη.



29.11.2024, 14:36