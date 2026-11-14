Πιτσιλής για όλα: Πώς εντοπίσαμε τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε μέτρα για να τους βρίσκουμε - Έρχονται νέες συλλήψεις και στην Αθήνα
Πιτσιλής για όλα: Πώς εντοπίσαμε τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε μέτρα για να τους βρίσκουμε - Έρχονται νέες συλλήψεις και στην Αθήνα
«Μηδενική ανοχή στους επίορκους» λέει ο διοικητής της ΑΑΔΕ μιλώντας στο Direct - Προανήγγειλε εξελίξεις στο μέτωπο του παράνομου τζόγου – Τι είπε για τις διαρροές που θέτουν σε κίνδυνο ελεγκτές και, τα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα με ζημιά άνω των 200 εκατ. ευρώ
«Μηδενική ανοχή» στη διαφθορά διεμήνυσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο ίδιος εξήγησε τι εξετάζει η Αρχή στο πλαίσιο εσωτερικής πειθαρχικής έρευνας και προανήγγειλε εξελίξεις στο μέτωπο του παράνομου τζόγου, λέγοντας ότι «ωριμάζουν νέες υποθέσεις».
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα και ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας υπάλληλος της Αρχής δεν ήταν κατηγορούμενος. Όπως εξήγησε, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει αν υπάλληλοι που ερευνώνται είχαν διενεργήσει σχετικούς ελέγχους και αν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε έλεγχο «πόθεν έσχες» για τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Τυχόν βίντεο ή ηχογραφήσεις, πρόσθεσε, θα άλλαζαν τα δεδομένα της έρευνας.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα και ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας υπάλληλος της Αρχής δεν ήταν κατηγορούμενος. Όπως εξήγησε, η ΑΑΔΕ μπορεί να εξετάσει αν υπάλληλοι που ερευνώνται είχαν διενεργήσει σχετικούς ελέγχους και αν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε έλεγχο «πόθεν έσχες» για τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Τυχόν βίντεο ή ηχογραφήσεις, πρόσθεσε, θα άλλαζαν τα δεδομένα της έρευνας.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα