The Football Show: Αποκαλύψεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ μετά τις συλλήψεις Λιόλιου και διαιτητών
The Football Show: Αποκαλύψεις για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ μετά τις συλλήψεις Λιόλιου και διαιτητών
Όλα όσα συμβαίνουν στο μπάσκετ μετά τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας για υπόθεση στημένων αγώνων - Εντάλματα σύλληψης για διαιτητές, σύμβουλο διαιτησίας και πρώην αθλητή
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου: Τα αίτια της βαριάς ήττας της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ με 5-1. Πως υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα στην «κιτρινόμαυρη» κοινωνία και τι αναμένεται στη συνέχεια.
Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ντίμι Κωνσταντόπουλος, μιλάει στην εκπομπή για όσα είδε στο ματς της Ένωσης κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Ρεπορτάζ και την ομάδα του «Δικεφάλου» στο Youth League που μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σαχτάρ, πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίτι στο Μάντσεστερ.
Το βάρος της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Ευρώπη, πέφτει πλέον σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Europa League και στον Παναθηναϊκό στο Conference League. Όλο το ρεπορτάζ.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ντίμι Κωνσταντόπουλος, μιλάει στην εκπομπή για όσα είδε στο ματς της Ένωσης κόντρα σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Ρεπορτάζ και την ομάδα του «Δικεφάλου» στο Youth League που μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σαχτάρ, πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Σίτι στο Μάντσεστερ.
Το βάρος της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Ευρώπη, πέφτει πλέον σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Europa League και στον Παναθηναϊκό στο Conference League. Όλο το ρεπορτάζ.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα