Tσόχος και Δούσκας στο protothema: Η αφλογιστία των φορ του Ολυμπιακού, η επιθετική πολυφωνία του Παναθηναϊκού και η εκπληκτική Καλαμάτα

«Πόσο ανησυχητικό είναι για τον Ολυμπιακό το γεγονός πως ακόμη στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει γκολ από τα φορ του;», «Δώδεκα διαφορετικοί σκόρερ μέχρι τώρα στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, πέντε διαφορετικοί χθες. Είναι δείγμα δουλειάς προπονητή;» ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο έβδομο επεισόδιο του «Win Win»