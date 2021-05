Η Πλαίσιο Computers διοργανώνει τον 1ο Open Call Διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας «Plaisiobots: The Race»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Πλαίσιο Computers, μία εταιρεία που επενδύει συνεχώς στον πυλώνα Εκπαίδευση και σε συνέχεια της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από την ελληνική ομάδα Plaisiobots στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC), διοργανώνει τον 1ο Open Call Διαγωνισμό «Plaisiobots: The Race», με σκοπό να αναδείξει τη ρομποτική και την εφαρμογή της στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου και σε φοιτητές και οι δηλώσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 17 Μαΐου έως τις 20 Ιουλίου. Κορυφαίο έπαθλο για τους νικητές, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο ΜΙΤ!Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις ομάδες μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου και στις ομάδες φοιτητών. Το θέμα της μαθητικής κατηγορίας είναι “Το ρομπότ: ένα εργαλείο εκπαίδευσης” και της φοιτητικής “Το ρομπότ: υποβοηθά τον άνθρωπο στην εργασία του”.Με την ολοκλήρωση της υποβολής των συμμετοχών στις 20/07, ξεκινάει η αξιολόγηση των ομάδων από πενταμελή επιτροπή, έγκριτων προσωπικοτήτων του ευρύτερου κλάδου. Η πρώτη φάση της αξιολόγησης, που αφορά ουσιαστικά την παρουσίαση της ιδέας, γίνεται με συγκεκριμένα βαθμολογικά κριτήρια, όπως είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος, η υλοποιησιμότητα της ιδέας και η έρευνα. Συνολικά, θα προκριθούν 10 ομάδες, 5 από την μαθητική κατηγορία και 5 από τη φοιτητική και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο του 2021.Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι ομάδες θα λάβουν καθοδήγηση από την ομάδα ρομποτικής του ΠΛΑΙΣΙΟΥ, Plaisiobots, που κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής τον Δεκέμβριο του 2020. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένα webinars από ανθρώπους του επιχειρηματικού και τεχνολογικού χώρου για αρτιότερη υποβοήθηση των ομάδων. Ο στόχος είναι να καταφέρουν να παρουσιάσουν όλες οι ομάδες ένα ρομποτικό prototype στον τελικό του διαγωνισμού.Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2021, όπου θα αναδειχθούν 4 νικητές: 2 ομάδες από τη μαθητική κατηγορία και 2 ομάδες από τη φοιτητική. Οι ομάδες που θα κερδίσουν την πρώτη θέση σε κάθε κατηγορία θα λάβουν ως έπαθλο ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, το Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστώνη. Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία για τους νικητές, καθώς εκεί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν εργαστήρια του πανεπιστημίου, να συνομιλήσουν με καθηγητές διεθνούς φήμης και να γνωρίσουν start up εταιρείες οι οποίες ξεκίνησαν μέσα στο ΜΙΤ.Μέσω τουοι μαθητές και φοιτητές που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα στάδια υλοποίησης μιας ιδέας, από την αρχική σκέψη και το σχεδιασμό της μέχρι την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός τελικού prototype που μπορεί να βγει στην παραγωγή, συνδέοντας για πρώτη φορά την έννοια της STEAM EDUCATION με αυτήν της επιχειρηματικότητας.Η διοργάνωση του διαγωνισμού από την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers έρχεται να αναδείξει το καινοτόμο προφίλ της εταιρείας αλλά και να ενισχύσει το όραμά της, που είναι η προσφορά όλων των κατάλληλων εφοδίων στους νέους για να δημιουργήσουν ένα μέλλον γεμάτο ευκαιρίες και ελπίδα.Γι’ αυτό, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και έχετε τη μεγάλη ιδέα, μπείτεδηλώστε συμμετοχή στον 1ο Open Call Διαγωνισμό Plaisiobots: The Race και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης και εξέλιξης!