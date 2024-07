Με το δεξί στο Προολυμπιακό του ΣΕΦ η Δομινικανή Δημοκρατία, 90-77 την Αίγυπτο - Βίντεο

Κλείσιμο

Με το... δεξί μπήκε στο Προολυμπιακό του ΣΕΦ η Δομινικανή Δημοκρατία. Η ομάδα του Γκαρσία δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 90-77 της Αιγύπτου πριν την μάχη με την Ελλάδα την Τετάρτη 3 Ιούλη. Έτσι είναι με το 1.5 πόδι στα ημιτελικά.Για τους νικητές ο Μοντέρο είχε 17 πόντους και ο NBAer Ντουάρτε (ξεκουράστηκε στην τελευταία περίοδο) σταμάτησε στους 14. Στον αντίποδα ο Μετουαλί σταμάτησε στους 24 πόντους.Η Αίγυπτος μπήκε καλύτερα στο ματς και ο Ελ Σέικ έκανε το 7-2 στο 3’, με τη Δομινικανή Δημοκρατία να είναι άστοχη στο ξεκίνημα. Ο Ντουάρτε σκόραρε για το 9-10, δίνοντας προβάδισμα στους Δομινικανούς. Ο ΝΒΑer ισοφάρισε σε 14-14, δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. O Nτούλα έδωσε αέρα 8 πόντων στους Αιγύπτιους για το 22-14 στο 9’.Ο Βάργκας κάρφωσε εντυπωσιακά για το 22-21 στο ξεκινημα της δεύτερης περιόδου. O Πένια ισοφάρισε σε 26-26 στο 13’ μετά από ωραία κυκλοφορία μπάλας. Ο Λιζ με δίποντο έγραψε το 29-30 στα μέσα της περιόδου. Οι Δομινικανοί πάτησαν γκάζι και προηγήθηκαν με 29-36 χάρη στον Μοντέρο. Η διαφορά πήγε στο +12 με τον Μοντέρο για το 31-43.