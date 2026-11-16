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Γιατί η Ντόρτμουντ σταμάτησε να πληρώνει τον μισθό του Κωνσταντέλια
Γιατί η Ντόρτμουντ σταμάτησε να πληρώνει τον μισθό του Κωνσταντέλια
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο, με την Ντόρτμουντ να περιμένει την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση
Ο Έλληνας διεθνής στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στις πρώτες του εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με το Αμβούργο, λίγο μετά τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ.
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, πάντως, η πολύμηνη απουσία του έχει και μια ιδιαίτερη οικονομική διάσταση, την οποία αναδεικνύουν τα γερμανικά δημοσιεύματα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, πάντως, η πολύμηνη απουσία του έχει και μια ιδιαίτερη οικονομική διάσταση, την οποία αναδεικνύουν τα γερμανικά δημοσιεύματα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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