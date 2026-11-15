«Ήμουν ερωτευμένος με τον Καρέτσα» – Η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ και το «όχι» του πατέρα του
SPORTS

«Ήμουν ερωτευμένος με τον Καρέτσα» – Η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ και το «όχι» του πατέρα του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε κερδίσει από μικρή ηλικία το ενδιαφέρον της Λιλ, με άνθρωπο του γαλλικού συλλόγου να αποκαλύπτει γιατί δεν προχώρησε η περίπτωσή του

«Ήμουν ερωτευμένος με τον Καρέτσα» – Η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ και το «όχι» του πατέρα του
Μια ενδιαφέρουσα ιστορία από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ήρθε στο φως, με τον Φιλίπ Λιάρ, σκάουτ της ακαδημίας της Λιλ, να παραδέχεται πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελούσε έναν ποδοσφαιριστή που θα ήθελε πολύ να δει στη γαλλική ομάδα.

Μιλώντας στο «La90eme», ο Λιάρ αποκάλυψε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα του Καρέτσα, όταν ο νεαρός αγωνιζόταν στην Άντερλεχτ.

Ωστόσο, η οικογένεια είχε ήδη αποφασίσει ποια διαδρομή θα ακολουθούσε ο ποδοσφαιριστής, δίνοντας προτεραιότητα στην επιστροφή του στη Γκενκ και στην παραμονή του κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

«Ήμουν ερωτευμένος με τον νεαρό Καρέτσα. Είχα μια συζήτηση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Άντερλεχτ και επρόκειτο να επιστρέψει στη Γκενκ, ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του, να αγωνιστεί εκεί και στη συνέχεια να ανοίξει τα φτερά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα:  https://monobala.gr

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης