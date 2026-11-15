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«Ήμουν ερωτευμένος με τον Καρέτσα» – Η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ και το «όχι» του πατέρα του
«Ήμουν ερωτευμένος με τον Καρέτσα» – Η μεταγραφή που δεν έγινε ποτέ και το «όχι» του πατέρα του
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε κερδίσει από μικρή ηλικία το ενδιαφέρον της Λιλ, με άνθρωπο του γαλλικού συλλόγου να αποκαλύπτει γιατί δεν προχώρησε η περίπτωσή του
Μια ενδιαφέρουσα ιστορία από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ήρθε στο φως, με τον Φιλίπ Λιάρ, σκάουτ της ακαδημίας της Λιλ, να παραδέχεται πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποτελούσε έναν ποδοσφαιριστή που θα ήθελε πολύ να δει στη γαλλική ομάδα.
Μιλώντας στο «La90eme», ο Λιάρ αποκάλυψε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα του Καρέτσα, όταν ο νεαρός αγωνιζόταν στην Άντερλεχτ.
Ωστόσο, η οικογένεια είχε ήδη αποφασίσει ποια διαδρομή θα ακολουθούσε ο ποδοσφαιριστής, δίνοντας προτεραιότητα στην επιστροφή του στη Γκενκ και στην παραμονή του κοντά στους δικούς του ανθρώπους.
«Ήμουν ερωτευμένος με τον νεαρό Καρέτσα. Είχα μια συζήτηση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Άντερλεχτ και επρόκειτο να επιστρέψει στη Γκενκ, ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του, να αγωνιστεί εκεί και στη συνέχεια να ανοίξει τα φτερά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Μιλώντας στο «La90eme», ο Λιάρ αποκάλυψε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα του Καρέτσα, όταν ο νεαρός αγωνιζόταν στην Άντερλεχτ.
Ωστόσο, η οικογένεια είχε ήδη αποφασίσει ποια διαδρομή θα ακολουθούσε ο ποδοσφαιριστής, δίνοντας προτεραιότητα στην επιστροφή του στη Γκενκ και στην παραμονή του κοντά στους δικούς του ανθρώπους.
«Ήμουν ερωτευμένος με τον νεαρό Καρέτσα. Είχα μια συζήτηση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Άντερλεχτ και επρόκειτο να επιστρέψει στη Γκενκ, ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του, να αγωνιστεί εκεί και στη συνέχεια να ανοίξει τα φτερά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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