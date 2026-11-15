Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
«Ποια Κόμο; Τέσσερις φορές την αντιμετώπισα, τέσσερις τη νίκησα!» – Ο Ελβετός που απομυθοποιεί την αντίπαλο της ΑΕΚ
«Ποια Κόμο; Τέσσερις φορές την αντιμετώπισα, τέσσερις τη νίκησα!» – Ο Ελβετός που απομυθοποιεί την αντίπαλο της ΑΕΚ
Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία της, ωστόσο ο Μανουέλ Ακάντζι δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την ιταλική ομάδα
Ο Ελβετός αμυντικός έδωσε τη δική του οπτική για την πορεία της, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ μαζί της, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Η Ένωση θα ταξιδέψει στην Ιταλία την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κόμο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» (22:00 ώρα Ελλάδας), σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της διαδρομής.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Η Ένωση θα ταξιδέψει στην Ιταλία την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κόμο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» (22:00 ώρα Ελλάδας), σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της διαδρομής.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα