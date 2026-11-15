«Ποια Κόμο; Τέσσερις φορές την αντιμετώπισα, τέσσερις τη νίκησα!» – Ο Ελβετός που απομυθοποιεί την αντίπαλο της ΑΕΚ
SPORTS

«Ποια Κόμο; Τέσσερις φορές την αντιμετώπισα, τέσσερις τη νίκησα!» – Ο Ελβετός που απομυθοποιεί την αντίπαλο της ΑΕΚ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία της, ωστόσο ο Μανουέλ Ακάντζι δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την ιταλική ομάδα

«Ποια Κόμο; Τέσσερις φορές την αντιμετώπισα, τέσσερις τη νίκησα!» – Ο Ελβετός που απομυθοποιεί την αντίπαλο της ΑΕΚ
Ο Ελβετός αμυντικός έδωσε τη δική του οπτική για την πορεία της, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ μαζί της, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση θα ταξιδέψει στην Ιταλία την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κόμο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» (22:00 ώρα Ελλάδας), σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της διαδρομής.

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