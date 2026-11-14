Από την εντατική και την ελονοσία, στα αστέρια του Champions League: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης!
SPORTS

Από την εντατική και την ελονοσία, στα αστέρια του Champions League: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης!

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, το όνομά του ήταν άγνωστο στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καθώς ίδρωνε τη φανέλα του στα γήπεδα της τέταρτης γαλλικής κατηγορίας

Από την εντατική και την ελονοσία, στα αστέρια του Champions League: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης!
Τον περασμένο Ιανουάριο, βρέθηκε να δίνει τη μάχη της ζωής του σε νοσοκομειακό κρεβάτι, χτυπημένος από βαριά μορφή ελονοσίας. Και σήμερα, ζει το απόλυτο ποδοσφαιρικό παραμύθι: από την κόλαση της εντατικής, ο Ορφέ Μπίνα ακούει τον ύμνο του Champions League σε Old Trafford και Ντόρτμουντ, έχοντας πετύχει μάλιστα και το πρώτο του γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!

Η διαδρομή του 26χρονου Γκαμπονέζου επιθετικού μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν ήταν. Μετά από περάσματα από τις Μπάλμα, Κολομιέ, Μπεζί και τη Ligue 2 με την Γκρενόμπλ, η καριέρα του Ορφέ Μπίνα βρέθηκε σε τέλμα στη National 2 (Μποβέ και Σαμαλιέρ). Εκεί όμως «πήρε φωτιά» (17 γκολ σε 29 ματς), κερδίζοντας μεταγραφή στη Νιμ, κλήση στην εθνική Γκαμπόν και, τελικά, το μεγάλο βήμα σε Σλοβενία και Μάριμπορ.

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