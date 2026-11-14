Ένα σύστημα διαχείρισης που καλύπτει τις ανάγκες αποθηκών κάθε μεγέθους
Από την εντατική και την ελονοσία, στα αστέρια του Champions League: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης!
Από την εντατική και την ελονοσία, στα αστέρια του Champions League: Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης!
Μόλις πριν από λίγα χρόνια, το όνομά του ήταν άγνωστο στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καθώς ίδρωνε τη φανέλα του στα γήπεδα της τέταρτης γαλλικής κατηγορίας
Τον περασμένο Ιανουάριο, βρέθηκε να δίνει τη μάχη της ζωής του σε νοσοκομειακό κρεβάτι, χτυπημένος από βαριά μορφή ελονοσίας. Και σήμερα, ζει το απόλυτο ποδοσφαιρικό παραμύθι: από την κόλαση της εντατικής, ο Ορφέ Μπίνα ακούει τον ύμνο του Champions League σε Old Trafford και Ντόρτμουντ, έχοντας πετύχει μάλιστα και το πρώτο του γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση!
Η διαδρομή του 26χρονου Γκαμπονέζου επιθετικού μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν ήταν. Μετά από περάσματα από τις Μπάλμα, Κολομιέ, Μπεζί και τη Ligue 2 με την Γκρενόμπλ, η καριέρα του Ορφέ Μπίνα βρέθηκε σε τέλμα στη National 2 (Μποβέ και Σαμαλιέρ). Εκεί όμως «πήρε φωτιά» (17 γκολ σε 29 ματς), κερδίζοντας μεταγραφή στη Νιμ, κλήση στην εθνική Γκαμπόν και, τελικά, το μεγάλο βήμα σε Σλοβενία και Μάριμπορ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Η διαδρομή του 26χρονου Γκαμπονέζου επιθετικού μόνο στρωμένη με ροδοπέταλα δεν ήταν. Μετά από περάσματα από τις Μπάλμα, Κολομιέ, Μπεζί και τη Ligue 2 με την Γκρενόμπλ, η καριέρα του Ορφέ Μπίνα βρέθηκε σε τέλμα στη National 2 (Μποβέ και Σαμαλιέρ). Εκεί όμως «πήρε φωτιά» (17 γκολ σε 29 ματς), κερδίζοντας μεταγραφή στη Νιμ, κλήση στην εθνική Γκαμπόν και, τελικά, το μεγάλο βήμα σε Σλοβενία και Μάριμπορ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα