Μετά το 7-0 επί της Ελλάδας απαντούν: «Μας αμφισβητούσαν επειδή πήγαμε στη Σαουδική Αραβία; Δείτε τι κάναμε!»
SPORTS

Μετά το 7-0 επί της Ελλάδας απαντούν: «Μας αμφισβητούσαν επειδή πήγαμε στη Σαουδική Αραβία; Δείτε τι κάναμε!»

Η συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ δεν αποτέλεσε μόνο μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας των «Οράνιε», αλλά έδωσε και την ευκαιρία σε δύο ποδοσφαιριστές να στείλουν τη δική τους απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν τις επιλογές τους

Μετά το 7-0 επί της Ελλάδας απαντούν: «Μας αμφισβητούσαν επειδή πήγαμε στη Σαουδική Αραβία; Δείτε τι κάναμε!»
Ο Τιγιάνι Ρέιντερς και ο Κρισένσιο Σάμερβιλ, που αγωνίζονται πλέον στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ολλανδικού Τύπου μετά την εντυπωσιακή τους παρουσία απέναντι στην Ελλάδα.

Οι δύο διεθνείς σημείωσαν συνολικά τέσσερα από τα επτά γκολ της ομάδας του Τσάβι, με την De Telegraaf να αναδεικνύει την εμφάνισή τους ως απάντηση στην κριτική που είχαν δεχθεί για την απόφασή τους να συνεχίσουν την καριέρα τους μακριά από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

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