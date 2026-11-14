Μετά το 7-0 επί της Ελλάδας απαντούν: «Μας αμφισβητούσαν επειδή πήγαμε στη Σαουδική Αραβία; Δείτε τι κάναμε!»

Η συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ δεν αποτέλεσε μόνο μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας των «Οράνιε», αλλά έδωσε και την ευκαιρία σε δύο ποδοσφαιριστές να στείλουν τη δική τους απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν τις επιλογές τους