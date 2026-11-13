Λημνιός: Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, η Εθνική βγάζει αυτοπεποίθηση, κεφάλαιο ο Μπακασέτας
SPORTS
The Football Show Δημήτρης Λημνιός Εθνική Ελλάδος

Λημνιός: Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, η Εθνική βγάζει αυτοπεποίθηση, κεφάλαιο ο Μπακασέτας

«Η Εθνική βγάζει αυτοπεποίθηση και κυρίως δεν βγάζει φόβο. Η Ολλανδία είναι επιθετική ομάδα και αφήνει κενά αμυντικά» το σχόλιό του για την αποψινή μάχη της Ελλάδας απέναντι στους «Οράνιε»

Λημνιός: Προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, η Εθνική βγάζει αυτοπεποίθηση, κεφάλαιο ο Μπακασέτας
Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, Δημήτρης Λημνιός, μίλησε στο «The Football Show» για την Εθνική Ελλάδος, την επερχόμενη μάχη με την Ολλανδία, το ελληνικό πρωτάθλημα και για το ΑΠΟΕΛ που αγωνίζεται τη φετινή σεζόν.

«Η Εθνική βγάζει αυτοπεποίθηση και κυρίως δεν βγάζει φόβο. Η Ολλανδία είναι επιθετική ομάδα και αφήνει κενά αμυντικά» το σχόλιό του για την αποψινή μάχη της Ελλάδας απέναντι στους «Οράνιε».

«Οι παίκτες της Εθνικής έχουν εξελιχθεί και ξέρουν πως πρέπει να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Όλοι έχουν τεράστια πρόοδο, εντυπωσιακή αυτή των νεαρών ηλικιακά παικτών» η τοποθέτησή του για το ρόστερ της Εθνικής, ενώ χαρακτήρισε «κεφάλαιο» για την ομάδα τον Τάσο Μπακασέτα.



«Είμαι πολύ καλά τώρα στο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο πάνω από το κυπριακό. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι πολύ καλός προπονητής, με καταπληκτικές ιδέες» σχολίασε για τον σύλλογο που ανήκει.

«Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα κριθεί στα πλέι οφ, θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό προβάδισμα» δήλωσε για τη μάχη στη Stoiximan Super League.

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