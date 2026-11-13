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Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ιαπωνίας ο Μοριγιάσου έπειτα από 8 χρόνια
Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ιαπωνίας ο Μοριγιάσου έπειτα από 8 χρόνια
Με τον 58χρονο στον πάγκο οι «σαμουράι» πήγαν μέχρι τους 16 του Μουντιάλ του Κατάρ και μέχρι τους 32 του Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ο Χατζίμε Μοριγιάσου θα αποχωρήσει μετά από οκτώ χρόνια από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.
Ο 58χρονος προπονητής θα καθήσει στον πάγκο για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια με τη Βραζιλία και την Παραγουάη (αμφότερα στη Σιγκαπούρη) και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει τη θητεία του, ως ο μακροβιότερος ομοσπονδιακός τεχνικός των «μπλε σαμουράι».
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο Μοριγιάσου θα παρέμενε στον πάγκο της εθνικής Ιαπωνίας για το Κύπελλο Ασίας, που ήταν προγραμματισμένο για τον προσεχή Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία, όμως η μετάθεση της διοργάνωσης για τον Δεκέμβριο του 2027 επέσπευσε την αποχώρησή του.
Υπό τις οδηγίες του 58χρονου τεχνικού, η Ιαπωνία έφτασε ως τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κροατία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έχασε από τη Βραζιλία στους «32» του Μουντιάλ.
Ο 58χρονος κατέκτησε με την Ιαπωνία και δύο Κύπελλα άπω Ανατολής το 2022 και το 2025.
Ο 58χρονος προπονητής θα καθήσει στον πάγκο για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια με τη Βραζιλία και την Παραγουάη (αμφότερα στη Σιγκαπούρη) και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει τη θητεία του, ως ο μακροβιότερος ομοσπονδιακός τεχνικός των «μπλε σαμουράι».
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο Μοριγιάσου θα παρέμενε στον πάγκο της εθνικής Ιαπωνίας για το Κύπελλο Ασίας, που ήταν προγραμματισμένο για τον προσεχή Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία, όμως η μετάθεση της διοργάνωσης για τον Δεκέμβριο του 2027 επέσπευσε την αποχώρησή του.
Υπό τις οδηγίες του 58χρονου τεχνικού, η Ιαπωνία έφτασε ως τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κροατία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έχασε από τη Βραζιλία στους «32» του Μουντιάλ.
Ο 58χρονος κατέκτησε με την Ιαπωνία και δύο Κύπελλα άπω Ανατολής το 2022 και το 2025.
Japanski nogometni savez (JFA) objavio je u petak da će dosadašnji izbornik Hajime Moriyasu (58) odstupiti sljedeći tjedan nakon odgode Azijskog kupa, koji je bio zakazan za početak 2027. godine ⬇️ https://t.co/BKNGcH0rCT— HRT Sport (@HRTsport) November 13, 2026
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