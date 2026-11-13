Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ιαπωνίας ο Μοριγιάσου έπειτα από 8 χρόνια
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Χατζίμε Μοριγιάσου Ιαπωνία Μουντιάλ

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ιαπωνίας ο Μοριγιάσου έπειτα από 8 χρόνια

Με τον 58χρονο στον πάγκο οι «σαμουράι» πήγαν μέχρι τους 16 του Μουντιάλ του Κατάρ και μέχρι τους 32 του Μουντιάλ των ΗΠΑ

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ιαπωνίας ο Μοριγιάσου έπειτα από 8 χρόνια
Ο Χατζίμε Μοριγιάσου θα αποχωρήσει μετά από οκτώ χρόνια από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο 58χρονος προπονητής θα καθήσει στον πάγκο για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια με τη Βραζιλία και την Παραγουάη (αμφότερα στη Σιγκαπούρη) και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει τη θητεία του, ως ο μακροβιότερος ομοσπονδιακός τεχνικός των «μπλε σαμουράι».

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι ο Μοριγιάσου θα παρέμενε στον πάγκο της εθνικής Ιαπωνίας για το Κύπελλο Ασίας, που ήταν προγραμματισμένο για τον προσεχή Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία, όμως η μετάθεση της διοργάνωσης για τον Δεκέμβριο του 2027 επέσπευσε την αποχώρησή του.

Υπό τις οδηγίες του 58χρονου τεχνικού, η Ιαπωνία έφτασε ως τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κροατία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έχασε από τη Βραζιλία στους «32» του Μουντιάλ.

Ο 58χρονος κατέκτησε με την Ιαπωνία και δύο Κύπελλα άπω Ανατολής το 2022 και το 2025. 

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