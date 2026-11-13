Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για ανάρτηση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο
SPORTS
Άρης ΕΠΟ Super League 1

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για ανάρτηση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο

To πρόστιμο που επιβλήθηκε από την ΕΠΟ αφορά δυσμενή σχόλια κατά των διαιτητών

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για ανάρτηση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο
Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η τιμωρία αφορά ανάρτηση των «κίτρινων» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατά των διαιτητών, μετά το παιχνίδι της της 25ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της ΠΑΕ.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, με αφορμή ανάρτηση των «κιτρινόμαυρων» που αφορούσε τη φάση με το χέρι του Μάγκνουσον στο γκολ της ισοφάρισης του Ατρόμητου και το ποστάρισμα της ΠΑΕ στα social media που καυτηρίασε τη διαιτησία των Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη.

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