Ο Χρήστος Μπαφές στο The Basketball Show για τον Ντόρσεϊ, τις εργασίες στο ΣΕΦ και το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Ο Sports Director του Ολυμπιακού ήταν ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής «The Basketball Show» και μίλησε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα του Πειραιά, ενώ τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ







Στην εκπομπή «The Basketball Show» φιλοξενήθηκε ο Sports Director του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές, και μίλησε για πολλά ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του Πειραιά.



Αναφέρθηκε στο ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τα προβλήματα τραυματισμών που απασχολούν τους ερυθρολεύκους, όπως αυτό του Γιαν Μοντέρο, ακόμη, μίλησε για την ανακατασκευή του ΣΕΦ και πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του γήπεδο, ενώ τοποθετήθηκε και για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, λέγοντας πως η θέση της ομάδας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο το δυνατόν συντομότερα, για να προχωρήσει μπροστά το άθλημα.



Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν θα είναι με Άρη και Μακάμπι – Δεν κάνουμε εκπτώσεις στις αξίες μας»







«Μετά από έναν μήνα απουσίας δεν μπορεί να μπει στο ροτέισον, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Δεν θα είναι την Κυριακή στο ρόστερ με τον Άρη, ούτε με τη Μακάμπι», ανέφερε.



Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η ομάδα δεν πρόκειται να επισπεύσει την επιστροφή του παίκτη εξαιτίας των αγωνιστικών αναγκών της, καθώς θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθούν οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της. «Ο Ολυμπιακός δεν κάνει εκπτώσεις. Να πάμε κόντρα σε αυτά που έχουν γίνει, γιατί τώρα έχουμε ανάγκη; Όχι, δεν θα γίνει. Έκπτωση στις αξίες δεν θα κάνουμε», τόνισε.



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Παράλληλα, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από την υπόθεση, σημειώνοντας ότι η ομάδα αντέδρασε στο σχόλιο που είχε κάνει ο παίκτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μεταξύ τους σχέση δεν μπορεί να αποκατασταθεί. «Ο Τάιλερ έκανε αυτό το σχόλιο, η ομάδα έκανε αυτό που έκανε, αντέδρασε σωστά κατά τη γνώμη μου. Δεν καταδικάζεται κανείς εφ' όρου ζωής, η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά σε μια ομάδα. Σε μία οικογένεια υπάρχουν κόντρες, γκρίνιες», είπε χαρακτηριστικά.



Ο Μπαφές υπογράμμισε επίσης ότι ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να παρέχει στον παίκτη όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να προπονείται. «Ο Τάιλερ είχε πάντα τα κλειδιά του γηπέδου, έκανε την προπόνησή του, εμείς ήμασταν πάντα εκεί αν ήθελε να μιλήσει. Εμείς τηρούμε το συμβόλαιο και αντίστοιχα πρέπει να τηρήσει το συμβόλαιό του και αυτό κάνει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.



Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Όποιοι έχουν παρανομήσει να το πληρώσουν»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ και βρίσκεται στο επίκεντρο των δικαστικών ερευνών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις, επισημαίνοντας ότι η επιθυμία του Ολυμπιακού είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύπτουν.



Στην εκπομπή «The Basketball Show» φιλοξενήθηκε ο Sports Director του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές και μίλησε για πολλά ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του Πειραιά. Αναφέρθηκε στο ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τα προβλήματα τραυματισμών που απασχολούν τους ερυθρολεύκους, όπως αυτό του Γιαν Μοντέρο. Ακόμη μίλησε για την ανακατασκευή του ΣΕΦ και πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του γήπεδο, ενώ τοποθετήθηκε και για το σκάνδαλο στο μπάσκετ λέγοντας πως η θέση της ομάδας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο το δυνατόν συντομότερα για να προχωρήσει μπροστά το άθλημα.Στην εκπομπή «The Basketball Show» φιλοξενήθηκε ο Sports Director του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές, και μίλησε για πολλά ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας του Πειραιά.Αναφέρθηκε στο ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τα προβλήματα τραυματισμών που απασχολούν τους ερυθρολεύκους, όπως αυτό του Γιαν Μοντέρο, ακόμη, μίλησε για την ανακατασκευή του ΣΕΦ και πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του γήπεδο, ενώ τοποθετήθηκε και για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, λέγοντας πως η θέση της ομάδας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο το δυνατόν συντομότερα, για να προχωρήσει μπροστά το άθλημα.Ο Χρήστος Μπαφές αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διεθνής γκαρντ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να ενταχθεί στο αγωνιστικό ροτέισον του Ολυμπιακού. Όπως εξήγησε, ο παίκτης συνέχισε να προπονείται στο προηγούμενο διάστημα και να έχει επαφή με την ομάδα, ωστόσο η απουσία του από τις ομαδικές προπονήσεις δεν επιτρέπει την άμεση επιστροφή του στη δράση.«Μετά από έναν μήνα απουσίας δεν μπορεί να μπει στο ροτέισον, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Δεν θα είναι την Κυριακή στο ρόστερ με τον Άρη, ούτε με τη Μακάμπι», ανέφερε.Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η ομάδα δεν πρόκειται να επισπεύσει την επιστροφή του παίκτη εξαιτίας των αγωνιστικών αναγκών της, καθώς θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθούν οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της. «Ο Ολυμπιακός δεν κάνει εκπτώσεις. Να πάμε κόντρα σε αυτά που έχουν γίνει, γιατί τώρα έχουμε ανάγκη; Όχι, δεν θα γίνει. Έκπτωση στις αξίες δεν θα κάνουμε», τόνισε.Σύμφωνα με τον Μπαφέ, ο Ντόρσεϊ χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στο ομαδικό πνεύμα και να αποκτήσει ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Όταν κριθεί έτοιμος, θα μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.Παράλληλα, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους γύρω από την υπόθεση, σημειώνοντας ότι η ομάδα αντέδρασε στο σχόλιο που είχε κάνει ο παίκτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μεταξύ τους σχέση δεν μπορεί να αποκατασταθεί. «Ο Τάιλερ έκανε αυτό το σχόλιο, η ομάδα έκανε αυτό που έκανε, αντέδρασε σωστά κατά τη γνώμη μου. Δεν καταδικάζεται κανείς εφ' όρου ζωής, η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά σε μια ομάδα. Σε μία οικογένεια υπάρχουν κόντρες, γκρίνιες», είπε χαρακτηριστικά.Ο Μπαφές υπογράμμισε επίσης ότι ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να παρέχει στον παίκτη όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να προπονείται. «Ο Τάιλερ είχε πάντα τα κλειδιά του γηπέδου, έκανε την προπόνησή του, εμείς ήμασταν πάντα εκεί αν ήθελε να μιλήσει. Εμείς τηρούμε το συμβόλαιο και αντίστοιχα πρέπει να τηρήσει το συμβόλαιό του και αυτό κάνει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ και βρίσκεται στο επίκεντρο των δικαστικών ερευνών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις, επισημαίνοντας ότι η επιθυμία του Ολυμπιακού είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προκύπτουν.

«Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό με το μπάσκετ, να βγουν οι σωστές αποφάσεις και να συνεχίσει τον δρόμο του και να δίνει χαρές και στιγμές που τις χαιρόμαστε. Θέλουμε το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθεί. Όποιοι έχουν κάνει την οποιαδήποτε παρανομία να την πληρώσουν», ανέφερε. Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για την υπόθεση, υπενθυμίζοντας ότι η ΚΑΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης.



«Τι εννοούν κάποιοι ότι δεν έχουμε πάρει θέση; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε και επίσημα λέγοντας ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τι ζητάμε από τον Ολυμπιακό που δεν το ζητάμε από τον ΠΑΟΚ;», διερωτήθηκε.



Επεσήμανε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση αφορά περιστατικά από το 2016 και μετά, ενώ υποστήριξε ότι η μοναδική αναφορά στον Ολυμπιακό αφορά αγώνα της εφηβικής ομάδας του και αυτή ήταν εναντίον του.



Ο Μπαφές επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη ούτε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία προκαταβολικής απόδοσης ευθυνών. «Όσοι παρανόμησαν να τιμωρηθούν, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα γίνουμε δικαστές και δεν θα πιέσουμε πρόσωπα και καταστάσεις», ξεκαθάρισε.



Για την επόμενη ημέρα στο ελληνικό μπάσκετ, σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες, να εφαρμόζονται και να προβλέπονται συνέπειες για όσους τους παραβιάζουν.



Για τις επιθέσεις από τον Παναθηναϊκό και τη διαιτησία: «Εμείς ζητάμε 50-50»



Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μπαφές αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον Παναθηναϊκό γύρω από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δέχεται οργανωμένη επικοινωνιακή επίθεση.



Όπως είπε, η ομάδα του Πειραιά επέλεξε να μην απαντά συνεχώς με ανακοινώσεις, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια τακτική θα όξυνε περαιτέρω το κλίμα.



«Εμείς είμαστε σε φάση αμυνόμενου γιατί δεχόμαστε επικοινωνιακή επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγάζουμε τη μία ανακοίνωση μετά την άλλη να ξεφτιλιζόμαστε, ούτε έχουμε influencers να λένε δεξιά κι αριστερά. Αφήνουμε και λέγονται τέρατα γιατί δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά», ανέφερε.



Ο Μπαφές έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστές πληροφορίες για τη δικαστική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια διαδικασία που χαρακτηριζόταν από απόλυτη μυστικότητα. «Πώς είναι δυνατόν να γνώριζαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από πριν και να το είχαν διαφημίσει; Γιατί η διαδικασία ήταν άκρως μυστική», σημείωσε, διατυπώνοντας σχετικές αιχμές.



Στο θέμα της διαιτησίας, υποστήριξε ότι η θέση του Ολυμπιακού είναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ομάδων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη στάση του Παναθηναϊκού. «Για τον κ. Γιαννακόπουλο το καλό του μπάσκετ είναι να έχει 100-0 διαιτησία και εμείς λέμε 50-50. Ποιος ορίζει το καλό του μπάσκετ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην υπόθεση της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα, απορρίπτοντας την εικόνα ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε παρέμβαση υπέρ της. Εξήγησε ότι η παρέμβαση της ομάδας αφορούσε την καταγγελία του Παναθηναϊκού κατά της κύρωσης του αποτελέσματος του πρώτου τελικού και όχι την προσωπική υποστήριξη της διαιτητή. «Εμείς κάναμε παρέμβαση στην καταγγελία του Παναθηναϊκού κατά της κύρωσης του αγώνα. Άρα κάποιοι δημιουργούν επικοινωνιακό σόου», υποστήριξε.



Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε και στις παρουσίες συγκεκριμένων διαιτητών σε παλαιότερους αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.



Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τον διαιτητή Παπαπέτρου, υποστηρίζοντας ότι είχε διευθύνει τον τελικό του Κυπέλλου και δύο αγώνες στο ΟΑΚΑ που είχαν ολοκληρωθεί με νίκη του Παναθηναϊκού.



Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας, υπενθύμισε ότι ο Ολυμπιακός είχε παρουσιάσει στο παρελθόν αναλυτική πρόταση περίπου 100 σελίδων για τη λειτουργία της.



Τόνισε ακόμη ότι η ομάδα θα συμμετείχε σε οποιαδήποτε συνάντηση για το μέλλον του αθλήματος, χωρίς όμως να επιχειρήσει να επιβάλει πρόσωπα ή αποφάσεις.



Για το ενδεχόμενο ελέγχου τηλεφωνικών επικοινωνιών, ανέφερε ότι εφόσον η Δικαιοσύνη κρίνει αναγκαίο να ανοίξουν τα τηλέφωνα, αυτό πρέπει να γίνει, ώστε να διευκολυνθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.



Τέλος, επανέφερε και το θέμα της τιμωρίας του Ολυμπιακού με αφαίρεση δύο βαθμών για το ότι ο Τζόυνς απάντησε στην επίθεση του Ναν, κάνοντας σύγκριση με την αντιμετώπιση περιστατικών που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν στο ΟΑΚΑ και εκφράζοντας την άποψη ότι δεν εφαρμόστηκαν τα ίδια κριτήρια στις δύο περιπτώσεις.



Για το νέο ΣΕΦ: «Οι Αγγελόπουλοι θα επενδύσουν 100 εκατομμύρια ευρώ»



Αναλυτικός ήταν ο Χρήστος Μπαφές και για τα έργα ανακατασκευής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δίνοντας πληροφορίες για την πορεία των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής της ομάδας και το οικονομικό ύψος της επένδυσης.



Όπως εξήγησε, το συνολικό έργο χωρίζεται σε δύο διαφορετικά σκέλη: το ιδιωτικό, που χρηματοδοτείται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους αδελφούς Αγγελόπουλους, και το δημόσιο, που αφορά κυρίως την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιδιωτικό σκέλος προχωρά με εξαιρετικούς ρυθμούς, ενώ για το δημόσιο αναμένεται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.



«Το ιδιωτικό έργο πάει περίφημα, το δημόσιο περιμένουμε να τελειώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του γηπέδου», ανέφερε.



Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, ο Μπαφές εξήγησε ότι οι κατασκευαστές έχουν θέσει ως στόχο τον Φεβρουάριο, ωστόσο ο ίδιος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι ο Μάρτιος αποτελεί πιο ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα.



«Θα θέλαμε να μπούμε χθες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις. Το πλάνο λέει για Φεβρουάριο. Η γνώμη μου είναι Μάρτιο», σημείωσε.



Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο εύρος των εργασιών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή ανακαίνιση ή αισθητική αναβάθμιση.



«Το γήπεδο έχει γκρεμιστεί, έχουν μείνει μόνο τα τσιμέντα. Αλλάζουμε σωλήνες, καλώδια. Έχουμε σκάψει στα 2,85 μέτρα», περιέγραψε.



Αναφερόμενος στην οικονομική διάσταση του εγχειρήματος, υποστήριξε ότι οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν ήδη διαθέσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για τις εργασίες.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τον Μάρτιο και τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος διετίας.



Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν τις επενδύσεις των ιδιοκτητών της ΚΑΕ και είναι διακριτά από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενεργειακή αναβάθμιση.



Ο Μπαφές υποστήριξε ότι η νέα εγκατάσταση θα βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης, ενώ όταν ολοκληρωθεί και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο αθλητικό και ψυχαγωγικό προορισμό.



Στο σχέδιο περιλαμβάνονται εστιατόρια, χώροι φιλοξενίας, lounges, μπουτίκ και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των φιλάθλων.



Παράλληλα, προβλέπονται λύσεις που θα επιτρέπουν τη γρήγορη μετατροπή της εγκατάστασης από μπασκετικό γήπεδο σε συναυλιακό χώρο.



Μάλιστα, στελέχη του Ολυμπιακού έχουν επισκεφθεί τη Βαλένθια, προκειμένου να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας και μετατροπής των σύγχρονων εγκαταστάσεων της ισπανικής ομάδας.



Ορισμένες εργασίες, όπως η ανακατασκευή των αποδυτηρίων, προγραμματίζονται για μεταγενέστερη φάση, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόσθετη καθυστέρηση στην επιστροφή της ομάδας.



«Οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν καμία σκέψη να αποχωρήσουν»



Σχετικά με το μέλλον της ιδιοκτησίας και το ενδεχόμενο εισόδου νέου επενδυτή, ο Χρήστος Μπαφές ήταν κατηγορηματικός.



Όπως υποστήριξε, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι στο σχέδιο ανάπτυξης της ομάδας και του νέου γηπέδου.



«Οι Αγγελόπουλοι είναι εδώ, δεν έχουν καμία σκέψη να αποχωρήσουν. Είναι οι κολώνες του ΣΕΦ και του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβάται τίποτα», ανέφερε.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι γίνονται συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες για εμπορικές συνεργασίες, επιβεβαιώνοντας ότι στο επιχειρηματικό πλάνο περιλαμβάνεται και η ονοματοδοσία του νέου γηπέδου.



Για τον Μοντέρο: «Πάνω απ' όλα η υγεία του»



Ο Sports Director του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, εξηγώντας αναλυτικά το ιατρικό ιστορικό και τις αποφάσεις που οδήγησαν τελικά στη χειρουργική επέμβαση. Ο Μπαφές ξεκαθάρισε αρχικά ότι η ομάδα δεν αποκρύπτει τραυματισμούς ούτε επιχειρεί να παραπλανήσει για την κατάσταση των παικτών της.



Όπως εξήγησε, ο Μοντέρο τραυματίστηκε στη διάρκεια των αγώνων στην Ισπανία και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία ανέδειξε προβλήματα στο γόνατο και στον μηνίσκο.



Η αρχική ιατρική εκτίμηση αφορούσε το ενδεχόμενο μιας λιγότερο επεμβατικής αντιμετώπισης, με χρόνο αποκατάστασης περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες.



Ο παίκτης ζήτησε να εξεταστεί και από γιατρό της επιλογής του στην Ισπανία. Εκεί προτάθηκε θεραπεία με PRP, δηλαδή έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος χωρίς άμεση χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η πρώτη εφαρμογή δεν έφερε την επιθυμητή βελτίωση.



Στη συνέχεια, ο Μοντέρο ζήτησε και δεύτερη ιατρική γνώμη στην Ισπανία, με τις επιλογές να περιλαμβάνουν είτε διαφορετική προσέγγιση της θεραπείας είτε χειρουργική αντιμετώπιση.



Τελικά, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επέμβαση, στην οποία συμμετείχε και γιατρός του Ολυμπιακού. «Αφού ολοκληρώθηκε η επέμβαση, ο γιατρός μας είπε ότι δεν ήταν καλά τα νέα και έπρεπε να γίνει συρραφή», ανέφερε.



Η εξέλιξη αυτή διαφοροποίησε σημαντικά τον χρόνο αποκατάστασης, ο οποίος μπορεί πλέον να φτάσει τους πέντε έως έξι μήνες.



Ο Μπαφές σημείωσε ότι, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στο Final Four, ο παίκτης ενδέχεται να έχει προλάβει να επιστρέψει, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να μπορεί να θεωρείται δεδομένο.



Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι οι ιατρικές αποφάσεις λαμβάνονται με βασικό κριτήριο τη μακροπρόθεσμη υγεία του αθλητή και όχι τις άμεσες αγωνιστικές ανάγκες.



«Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η υγεία ενός αθλητή. Εδώ μιλάμε για ιατρικά δεδομένα, δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται όλα. Δεν προέχει η ενημέρωση του κόσμου, αλλά η υγεία ενός αθλητή», υπογράμμισε.



Για τις μεταγραφές: «Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, μπορεί και δύο»



Ανοιχτό άφησε ο Χρήστος Μπαφές το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα εξετάζει την αγορά για μία ή ακόμη και δύο προσθήκες.



«Ψάχνουμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, μπορεί και δύο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια περίπτωση που να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.



Όπως εξήγησε, οι αυξημένες απαιτήσεις της EuroLeague καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη πολλών ποιοτικών παικτών, οι οποίοι όμως θα πρέπει να αποδέχονται και τους συμβιβασμούς που συνεπάγεται η συμμετοχή σε ένα γεμάτο ρόστερ.



«Όπως έχει γίνει η Ευρωλίγκα, χρειάζεσαι πολλούς και καλούς παίκτες και αυτοί να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα», είπε.



Επικαλέστηκε μάλιστα την περίπτωση του Κόρι Τζόζεφ, εξηγώντας ότι η απόκτησή του δεν προέκυψε μέσα από μια συγκεκριμένη αναζήτηση, αλλά από μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε στις επαφές της ομάδας με την αγορά.



«Δεν είμαστε κοντά σε κάποιον παίκτη. Αν βρεθεί κάποιος καλός, θα τον πάρουμε», πρόσθεσε.



Για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την παρουσία επτά ξένων παικτών στην αποστολή, χωρίς να έχει ακόμη αποφασιστεί η τελική εξάδα.



Για Ντουμπάι, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ: «Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να ζουν με τα προβλήματα»



Στο αγωνιστικό σκέλος της συζήτησης, ο Μπαφές στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ντουμπάι, επισημαίνοντας ότι η συγκέντρωση των παικτών και η βελτιωμένη αμυντική λειτουργία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.



Όπως εξήγησε, η ομάδα παρουσιάστηκε περισσότερο συγκεντρωμένη μετά την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η δυνατότητα πραγματοποίησης ομαδικών προπονήσεων συνέβαλε στη συνολική βελτίωση.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νετζήπογλου, ο οποίος αξιοποίησε τον χρόνο συμμετοχής του και ανταποκρίθηκε στις αμυντικές απαιτήσεις απέναντι στον Ντουέιν Μπέικον.



Για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, σημείωσε ότι χρειάστηκε χρόνο για να ανακτήσει τον ρυθμό του έπειτα από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν.



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής του Εβάν Φουρνιέ, τον οποίο χαρακτήρισε ηγέτη όχι μόνο για την ποιότητά του στο παρκέ, αλλά και για την παρουσία του στα αποδυτήρια.



«Είναι τεράστιος παίκτης, τεράστια προσωπικότητα. Είναι ηγέτης. Όχι ότι θα μπει και θα βάλει 20 πόντους, αλλά είναι όλα τα μικρά πράγματα που κάνει», ανέφερε, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του Γάλλου σταρ απέναντι στους συμπαίκτες του.



Στάθηκε επίσης στην προσωπικότητα του Κόρι Τζόζεφ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό άνθρωπο, με μεγάλη αφοσίωση στο μπάσκετ.



Κλείνοντας, ο Μπαφές αναφέρθηκε στη διαρκή ανάπτυξη της EuroLeague, εκτιμώντας ότι η διοργάνωση βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο αγωνιστικού ανταγωνισμού.



Αποκάλυψε μάλιστα ότι τρεις ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με τη διοργάνωση, εξετάζοντας την προοπτική δημιουργίας ομάδων μπάσκετ.



Όπως επισήμανε, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για τις ομάδες που συμμετέχουν, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει την αξία και την απήχηση της διοργάνωσης.